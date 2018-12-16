В Северодвинске нашли лучшего дворника, зовут Ольга

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В Северодвинске подведены итоги профессионального конкурса уборщиков территории - дворников. В этом году на конкурс было подано шесть заявок.
Конкурс профмастерства среди дворников проводится в два этапа. Сначала лучшего выбирают управляющие организации среди своих сотрудников. Потом работу оценивает конкурсная комиссия, в составе которой - специалисты администрации и депутаты горсовета.
- Главные условия победы - качество уборки внутриквартальных проездов и тротуаров, подходов к подъездам и крыльцам. Территория должна быть посыпана песком, крышки люков колодцев и решётки ливневой канализации, а также скамейки очищены ото льда и снега, - пояснила начальник отдела жилищного хозяйства комитета ЖКХ, транспорта и связи Любовь Кривощёкова.
Она добавила, что оценивается и санитарное содержание контейнерной площадки, опрятность внешнего вида территории. Важным критерием является и отсутствие претензий от жителей дома.
В итоге образцово-показательной была признана территория возле дома № 95 на улице Ломоносова, которую убирает Ольга Авдюнина из ООО «ПЖТ».
Второе место заняла сотрудница СМУП «Жилищный трест» Альфия Мазур, участок которой расположен возле дома № 63 на Морском проспекте.
Третье место присуждено сотруднице Галине Шестаковой из ООО «Дюны». Территория её ответственности - рядом с домом № 57 на улице Октябрьской.
Подчеркнём, что конкурсы профмастерства проходят практически во всех предприятиях жилищно-коммунального комплекса по целому ряду номинаций. Выбираются лучшие сантехники, маляры, плотники, уборщицы помещений, трактористы, водители, электрики и т.д.
- Важно познакомить горожан с лучшими специалистами нашей сферы, показать, какой объём работ они ежедневно выполняют, и поощрить тех, кто трудится на совесть, - заявил заместитель председателя комитета ЖКХ, транспорта и связи Сергей Спирин.
За свой нелёгкий труд победители и призёры профессиональных конкурсов получат премии и благодарственные письма администрации Северодвинска. Премиальный фонд в этом году составил 187 тысяч рублей. Какую сумму получат лучшие работники ЖКХ, пока неизвестно. Всё будет зависеть от количества призёров и победителей. Награждение будет приурочено к профессиональному празднику работников ЖКХ, который отмечается в этом году 18 марта.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)