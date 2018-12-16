Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске нашли лучшего дворника, зовут Ольга

 

В Северодвинске подведены итоги профессионального конкурса уборщиков территории - дворников. В этом году на конкурс было подано шесть заявок.

Конкурс профмастерства среди дворников проводится в два этапа. Сначала лучшего выбирают управляющие организации среди своих сотрудников. Потом работу оценивает конкурсная комиссия, в составе которой - специалисты администрации и депутаты горсовета.

- Главные условия победы - качество уборки внутриквартальных проездов и тротуаров, подходов к подъездам и крыльцам. Территория должна быть посыпана песком, крышки люков колодцев и решётки ливневой канализации, а также скамейки очищены ото льда и снега, - пояснила начальник отдела жилищного хозяйства комитета ЖКХ, транспорта и связи Любовь Кривощёкова.

Она добавила, что оценивается и санитарное содержание контейнерной площадки, опрятность внешнего вида территории. Важным критерием является и отсутствие претензий от жителей дома.

В итоге образцово-показательной была признана территория возле дома № 95 на улице Ломоносова, которую убирает Ольга Авдюнина из ООО «ПЖТ».

Второе место заняла сотрудница СМУП «Жилищный трест» Альфия Мазур, участок которой расположен возле дома № 63 на Морском проспекте.

Третье место присуждено сотруднице Галине Шестаковой из ООО «Дюны». Территория её ответственности - рядом с домом № 57 на улице Октябрьской.

Подчеркнём, что конкурсы профмастерства проходят практически во всех предприятиях жилищно-коммунального комплекса по целому ряду номинаций. Выбираются лучшие сантехники, маляры, плотники, уборщицы помещений, трактористы, водители, электрики и т.д.

- Важно познакомить горожан с лучшими специалистами нашей сферы, показать, какой объём работ они ежедневно выполняют, и поощрить тех, кто трудится на совесть, - заявил заместитель председателя комитета ЖКХ, транспорта и связи Сергей Спирин.

За свой нелёгкий труд победители и призёры профессиональных конкурсов получат премии и благодарственные письма администрации Северодвинска. Премиальный фонд в этом году составил 187 тысяч рублей. Какую сумму получат лучшие работники ЖКХ, пока неизвестно. Всё будет зависеть от количества призёров и победителей. Награждение будет приурочено к профессиональному празднику работников ЖКХ, который отмечается в этом году 18 марта.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

14 февраль 08:13 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


В Архангельске задержан покровитель проституток с полицейским прошлым (ВИДЕО)
Рестлинг по-поморски. Драка на сессии депутатов посёлка Сия (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2019 (127)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20