Игорь Годзиш встретился с коллегами из детского города

Администрация города «НордВиль» рассказала главе Архангельска Игорю Годзишу о своих проектах, провела экскурсию по мастерским и задала интересующие вопросы в ходе пресс-конференции. Детский город профессий, которых открылся в столице Поморья год назад, стал одной из площадок для профориентации дошколят и школьников.
В «НордВиле» множество маленьких горожан в игровой форме и под руководством наставников осваивают различные взрослые специальности. Здесь существуют свои законы, документы, карьерная лестница и даже деньги. А в октябре прошлого года был выбран мэр и руководители департаментов. Накануне с ними встретился глава Архангельска Игорь Годзиш, чтобы обменяться опытом в управлении проектами.
- Я стала мэром города профессий благодаря проекту, который предполагает увеличение территории города. Сейчас здесь много мастерских, но можно не останавливать и открывать новые, - поделилась успехом на выборах мэр «НордВиля» Валерия Гордеева.
Глава департамента культуры детского города Ксения Горбунова рассказала, что в «НордВиле» проходит множество творческих мероприятий, а глава департамента чрезвычайных ситуаций Руслан Гулин подчеркнул, что навыкам безопасного поведения удалось обучить горожан разного возраста – от малышей до подростков.
В ходе экскурсии по мастерским Игорь Годзиш вместе с администрацией «НордВиля» оценил площадки по обучению детей сортировке и раздельному сбору мусора, выращиванию овощей, пожаротушению и работе в условиях Арктики. После чего руководство города и его почетные граждане получили возможность задать вопросы Игорю Годзишу в ходе пресс-конференции.
Ребята спрашивали градоначальника о важном и сокровенном: каким должен быть лучший друг и как найти потерянное настроение, что теряет и приобретает человек, когда становится руководителем, какое кино он хотел бы снять и есть у него домашние животные.
- Когда становишься главой города, то приобретаешь возможность что-то построить, создать, поддержать хороших детей и полезные, красивые проекты. Но теряешь время на общение с семьей и друзьями, - так Игорь Годзиш ответил на вопрос о сложностях руководящей работы.
По завершении встречи градоначальник отметил, что ребята отлично владеют информацией о тех секторах, которыми руководят в детском городе профессий, готовы развиваться и добиваться успеха. «Нордвиль» стал отличным дополнением разноплановой системы профессиональной ориентации юных горожан, а игровой формат служит ключом к успеху в этом важном деле.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)