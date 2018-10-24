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Помолясь... и в воду. В Архангельске оборудуют лишь одну иордань... и ту в Маймаксе

В праздник Крещения Господня в столице Поморья будет организовано купание верующих в иордани. Купель будет оборудована у храма Блаженной Ксении Петербургской в Маймаксанском округе.

Проведение массового мероприятия, приуроченного к празднику, будет проходить в период с 12:30 18 января до 18:00 19 января в районе пешеходной ледовой переправы напротив д. 52 по ул. Сибирской. 

В обеспечении безопасности граждан во время крещенских купаний примут участие 6 спасателей, будет также задействовано 2 единицы техники Городского центра гражданской защиты.

Администрацией Архангельска совместно с ГУ МЧС России проводится работа по обеспечению освещения и ограждения места купаний. Будут также установлены палатки для обогрева купающихся, организовано патрулирование. Кроме того, с одной из городских сетей общественного питаний достигнута договоренность об установке возле места купания павильона с горячим чаем и выпечкой.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

 

15 январь 11:47 | : Будни

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