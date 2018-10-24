Цирку в Архангельске не бывать

«Я уже не верю в цирк», - признался губернатор Архангельской области Игорь Орлов, отвечая в ходе сегодняшней конференции на вопрос, будет ли восстановлено многострадальное здание, портящее своим ржавым видом пейзаж в центре областной столицы.
Напомним, здание архангельского цирка не функционирует с 1989 года. По данным специалистов, в нем не было внутренней системы канализации: неочищенные стоки из вольеров для животных смывались в городскую ливневую канализацию, а оттуда - в реку Северная Двина. Ошибки были и при проектировании кровли, в результате во время дождей стены заливало, зимой они вымерзали.
Периодически возникают вопросы о его восстановлении или сносе. В последний раз об архангельском цирке вспомнили в ходе визита в город вице-премьера Юрия Трутнева, который удивился – что это за ржавое пятно?!
Номинально зданием цирка владеет «Росгосцирк», поэтому главный вопрос в изменении статуса собственности – с федеральной на региональную.
Как стало понятно из слов губернатора, сие здание практически не имеет шансов на сохранение первоначального профиля. Скорее всего, оно будет снесено, а на его месте появится культурно-образовательный комплекс… благо рядом имеется сопутствующая этому инфраструктура.
Напомним, что сегодня в Арктическом зале САФУ прошла традиционная большая пресс-конференция с губернатором региона, в ходе которой он заявил о своем желании баллотироваться на третий срок.