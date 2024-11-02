Музыка в жизни Ломоносова

19 ноября отмечалось 313 лет со дня рождения великого россиянина. Возлагались цветы и к памятнику возле САФУ, на постаменте которого опустившийся на левое колено обнажённый крылатый гений подаёт лиру одетому в ниспадающую римскую тогу гению земному. Вот и задаются порой любопытствующие вопросом: играл ли наш всесторонне развитый земляк на каких-либо музыкальных инструментах? Может, и музыку сочинял?
Не являясь знатоком жизни холмогорского самородка, всё-таки рискну предположить на основании доступной информации: Ломоносов на музыкальных инструментах не играл и музыку не сочинял. При этом точно известно, что музыкой он интересовался, размышлял и писал о ней, сам был весьма музыкален.
В детстве слушал народные песни, наблюдал и, зная его темперамент, наверняка участвовал в хороводах и плясках. Когда находился у старообрядцев-беспоповцев, познакомился с древнерусским церковным пением и знаменным распевом. Во время остановки на пути в Москву в Антониево-Сийском монастыре в качестве псаломщика несколько дней пел и читал на монастырском клиросе. В Славяно-греко-латинской академии познал московский тип пения. В немецких землях слушал орган. В стихах часто использовал музыкальные термины и названия инструментов. Размышлял о распевности поэтического текста, правильном употреблении в нём гласных. Об этом он пишет в эпиграмме, направленной Тредиаковскому, заодно формулируя закон речитации стиха и вокальной мелодии:
Искусные певцы всегда в напевах тщатся,
Дабы на букве А всех доле остояться;
На Е, на О притом умеренность иметь;
Чрез У и через И с поспешностью лететь:
Чтоб оным нежному была приятность слуху,
А сими не принесть несносной скуки уху.
Великая Москва в языке толь нежна,
Что А произносить за О велит она.
В музыке что распев, то над словами сила;
Природа нас блюсти закон сей научила.
С учётом требований этого закона Ломоносов сделал восемь стихотворных переводов псалмов, которые он называл одами. Греческое одэ - «песня». Оды «поются». На поэтическое переложение одного из них (четырнадцатого Псалма из Ветхого Завета) безымянный композитор создал кант, известный под французским названием «Dans ta tristesse». Или по-русски: «В твоей печали». Возможно, отыщутся когда-нибудь и другие канты.
С восторгом Ломоносов отозвался в стихотворении «На изобретение роговой музыки» на сугубо русскую новацию XVIII века – создание рогового оркестра:
Ловцов и пастухов меж селами отрада,
Одни ловят зверей, другие смотрят стада.
Охотник в рог ревет, пастух свистит в свирель.
Тревожит оной нимф; приятна тиха трель.
Там шумной песей рев; а здесь у тихой речки
Молоденьки блеют по матери овечки.
Здесь нежность и покой, здесь царствует любовь,
Охотнической шум, как Марсов, движет кровь.
Но ныне к обоим вы, нимфы, собирайтесь
И равно обоей музыкой услаждайтесь:
Что было грубости в охотничьих трубах,
Нарышкин умягчил при наших берегах;
Чего и дикие животны убегали,
В том слухи нежные приятности сыскали.
Можно вспомнить и песенно-танцевальный, частушечный ритм весёлой плясовой да с притопом ломоносовского сатирического «Гимна бороде», ходившего по российским землям в многочисленных списках. Его начало:
Не роскошной я Венере,
Не уродливой Химере
В имнах жертву воздаю:
Я похвальну песнь пою
Волосам, от всех почтенным,
По груди распространенным,
Что под старость наших лет
Уважают наш совет.
Борода предорогая!
Жаль, что ты не крещена
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена.
В «Грамматике» Ломоносов упоминает эпизод из сатирического романа Людвига Гольдберга «Подземное путешествие Нильса Клима», написанного на латинском языке. В эпизоде говорится о поездке героя в страну, населённую музыкальными инструментами. При этом датский автор пытался показать невозможность, нелепость замены человеческой речи звуками музыки. Ломоносов с ним не согласен: «Вымышленные от Голберга в земли живущие люди, когда бы действительно были и имели вместо органов, к произнесению слова служащих, на груди своей струны, то могли бы оными свободно изображать и с другими сообщать свои мысли».
Об универсальном, общечеловеческом, понятном всем народам языке музыки говорит Ломоносов. Когда-нибудь наступит предначертанное им время: все люди начнут этот язык понимать и смогут на нём изъясняться. Да будет так.
Александр Чашев