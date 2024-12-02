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Владимир Путин. Первый час работы

На прямую линию с Президентом пришло 2 млн 200 тыс. обращений.

Общение проходит в совмещенном формате – пресс-конференция и прямая линия.

Только тезисно:

- Как только в мире все в порядке – нам скучно, как что-нибудь происходит – начинаем нервничать.

- Все в мире завязано на экономике, а она у нас развивается. Мы на 4-м месте по экономике в мире (впереди Китай, США и Индия). Экономика ФРГ на нуле. Еврозона заснула, а мы бдим. Инфляция в России 9.3%, но и растут доходы населения. Инфляция супернизкая.

- Приехал я как-то к Герхарду (Шредеру) на днюху и привез с собой Кубанский хор в подарок… так только казаки пели по-немецки. После войны из немцев вытравили ощущение суверенности… а вместе с ней утрачивается государственность.

- Рост цен такая штука… она как объективна, так и субъективна. Мы мяса стали есть в два раза больше.

- Наше правительство думает о будущем.

- Мне морпехи Тихоокеанского флота передали копию своего боевого знамени… сейчас я вам его покажу. Движение идет по всей линии фронта. Все воюют героически.

-  Я не понимаю – зачем ВСУ вообще заходили в Курскую область. Восстанавливать будем всё, кто захочет – переедет. Хинштейн (губернатор) умеет работать с людьми.

- Ребята, не волнуйтесь, всё вам выплатим.

19 декабрь 14:15 | : Горячая тема / Политика

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