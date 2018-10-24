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У Коряжмы появилась своя краса

23 декабря в культурно-досуговом центре прошел ежегодный шоу-конкурс «Краса Коряжмы». Его участницами стали семь жительниц города 19–29 лет.

Девушкам предстояло пройти несколько испытаний. Среди них были как традиционные (визитка, творческий конкурс, танец), так и новые: сразу несколько дефиле и конкурс монологов.

По итогам состязания каждая из девушек стала победительницей в той или иной номинации. Евгении Бочаровой присужден титул «Мисс вдохновение», Александре Семерюк - «Мисс грация», Алёне Пановой - «Мисс обаяние», Карине Завьяловой - «Мисс улыбка», Елене Поздеевой - «Мисс романтичность», Анастасии Париковой - «Мисс позитив», Анне Исаевой (на снимке в центре) - «Мисс нежность», она же стала победительницей конкурса.

Как рассказала редакции «ТК» режиссер шоу-конкурса Ирина Подобед, в этом году она постаралась изменить атмосферу мероприятия и исключить явное соперничество участниц. Судя по всему, ей это удалось. Было видно, и это приятно отметить, что и на репетициях, и в конкурсных выступлениях девушки искренне поддерживали друг друга.

 

29 декабрь 11:05 | : Будни

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