У Коряжмы появилась своя краса

23 декабря в культурно-досуговом центре прошел ежегодный шоу-конкурс «Краса Коряжмы». Его участницами стали семь жительниц города 19–29 лет.
Девушкам предстояло пройти несколько испытаний. Среди них были как традиционные (визитка, творческий конкурс, танец), так и новые: сразу несколько дефиле и конкурс монологов.
По итогам состязания каждая из девушек стала победительницей в той или иной номинации. Евгении Бочаровой присужден титул «Мисс вдохновение», Александре Семерюк - «Мисс грация», Алёне Пановой - «Мисс обаяние», Карине Завьяловой - «Мисс улыбка», Елене Поздеевой - «Мисс романтичность», Анастасии Париковой - «Мисс позитив», Анне Исаевой (на снимке в центре) - «Мисс нежность», она же стала победительницей конкурса.
Как рассказала редакции «ТК» режиссер шоу-конкурса Ирина Подобед, в этом году она постаралась изменить атмосферу мероприятия и исключить явное соперничество участниц. Судя по всему, ей это удалось. Было видно, и это приятно отметить, что и на репетициях, и в конкурсных выступлениях девушки искренне поддерживали друг друга.