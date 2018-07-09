Мария Харченко: "Больше побед, больше наград". ЛДПР подарила школьному спортзалу новый инвентарь

В 35-й школе Архангельска состоялось открытие обновленного спортивного зала. В церемонии открытия приняли участие глава округа Майская горка Алексей Ганущенко, депутат Архангельской городской Думы фракции ЛДПР Мария Харченко и представители департамента образования города.
В зале была произведена замена окон, освещения, появилось новое современное напольное покрытие с разметкой для игровых видов спорта.
- Эта была давняя мечта школы и, наконец, она осуществилась, большое спасибо директору Елена Александровне. Под ее руководством зал стал светлее, теплее и современнее, здесь созданы все условия для полноценных занятий физической культурой и спортом школьников. Уверена, в таких условиях спортсмены 35-ой будут приносить еще больше побед и наград для школы и нашего округа Майская горка, - отметила в своем приветственном слове Мария Харченко.
Отпраздновали открытие обновленного спортзала семейными соревнованиями «Мама, папа, я - спортивная семья». Каждая семья представила свою команду, а потом состязалась в веселых стартах. Ученики школы и их родители продемонстрировали хорошую физическую подготовку, волю к победе и дух единства. К соревнованиям все подошли серьезно, одинаковая форма, девиз команды, а у многих даже группа поддержи, которая подбадривала в соревнованиях членов команд.
Без внимания не остался никто, в момент подведения итогов для малышей была организована игровая программа, а взрослые состязались в интеллектуальной викторине.
Директор школы Елена Сидорук отметила, что спортзал в школе задействован в течение всего дня и даже по выходным: здесь занимаются физкультурой ученики, проводятся занятия спортивных секций, а также тренируются команды юных футболистов, а для родителей есть возможность бесплатно заниматься фитнесом и игровыми видами спорта.
Участники соревнований получили призы и грамоты. А Мария Харченко подарила школе новые мячи и скакалки от ЛДПР.