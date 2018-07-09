Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Активисты ОНФ и будущие экологические инспекторы выявили несанкционированные свалки в Архангельской области

На площадке архангельского отделения Общероссийского народного фронта начала работу «Школа общественных экологических инспекторов». Это новый проект, запущенный ОНФ совместно с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования с целью привлечения активных, неравнодушных граждан к участию в общественном экологическом контроле. Экологические инспекторы провели свое первое практическое занятие.

Вместе с экспертами тематической площадки ОНФ «Экология» они провели рейд по местам расположения дачных кооперативов города Северодвинска, которые расположены рядом с лесными массивами. В результате рейда общественники выявили множество несанкционированных свалок по дороге к каждому дачному кооперативу и в его границах. Кроме того, крупная свалка была зафиксирована возле одного из овощехранилищ.

«Впервые я увидела столько свалок прямо в лесу, в болотных канавах возле автомобильных дорог, ведущих к дачам. Мусор – от пищевых отходов до автопокрышек. Тут же лежат старые бревна, доски и железные листы, которые, по всей вероятности, свозятся после ремонта или разборки старых домов, – сказала экологический инспектор Алена Семенова. – Очень жалко природу, ей приходится в прямом смысле бороться с негативными факторами, даже на месте свалки пробиваются из земли маленькие елочки».

«Несанкционированные свалки – это результат деятельности безответственных жителей дачных кооперативов. Еще одной причиной возникновения свалок является ненадлежащая работа коммунальных служб и частных компаний, предоставляющих услуги по вывозу мусора. Некоторые компании предпочитают вывоз мусорных отходов не на специализированные территории, а именно к местам расположения искусственных свалок. В результате как жители, так и компании по вывозу мусора стабильно загружают отходами подобную свалку, – отметила представитель регионального штаба ОНФ Айман Тюкина. – В ходе рейда мы увидели, что в одном из дачных кооперативов были установлены мусорные контейнеры, но они не были заполнены полностью. В контейнерах находились органические отходы, которые вполне можно утилизировать на своих участках».

По итогам рейда экологические инспекторы нанесли на интерактивный ресурс kartasvalok.ru все выявленные несанкционированные свалки, а также направили обращение в природоохранную прокуратуру, надзорные органы и администрацию города с просьбой принять меры по ликвидации очагов мусора.

Напомним, что записаться в «Школу общественных экологических инспекторов» можно, заполнив анкету на сайте проекта inspectora.onf.ru. Это сделали уже более 1,6 тыс. человек из всех регионов России. По результатам обучения участникам проекта предстоит сдать экзамен, который даст им право претендовать на получение удостоверения общественного экологического инспектора. Это поможет им заниматься мониторингом исполнения нового «майского указа» президента страны, лидера ОНФ Владимира Путина по теме экологии.

17 октябрь 14:42 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2018 (141)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20