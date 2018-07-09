Активисты ОНФ и будущие экологические инспекторы выявили несанкционированные свалки в Архангельской области

На площадке архангельского отделения Общероссийского народного фронта начала работу «Школа общественных экологических инспекторов». Это новый проект, запущенный ОНФ совместно с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования с целью привлечения активных, неравнодушных граждан к участию в общественном экологическом контроле. Экологические инспекторы провели свое первое практическое занятие.
Вместе с экспертами тематической площадки ОНФ «Экология» они провели рейд по местам расположения дачных кооперативов города Северодвинска, которые расположены рядом с лесными массивами. В результате рейда общественники выявили множество несанкционированных свалок по дороге к каждому дачному кооперативу и в его границах. Кроме того, крупная свалка была зафиксирована возле одного из овощехранилищ.
«Впервые я увидела столько свалок прямо в лесу, в болотных канавах возле автомобильных дорог, ведущих к дачам. Мусор – от пищевых отходов до автопокрышек. Тут же лежат старые бревна, доски и железные листы, которые, по всей вероятности, свозятся после ремонта или разборки старых домов, – сказала экологический инспектор Алена Семенова. – Очень жалко природу, ей приходится в прямом смысле бороться с негативными факторами, даже на месте свалки пробиваются из земли маленькие елочки».
«Несанкционированные свалки – это результат деятельности безответственных жителей дачных кооперативов. Еще одной причиной возникновения свалок является ненадлежащая работа коммунальных служб и частных компаний, предоставляющих услуги по вывозу мусора. Некоторые компании предпочитают вывоз мусорных отходов не на специализированные территории, а именно к местам расположения искусственных свалок. В результате как жители, так и компании по вывозу мусора стабильно загружают отходами подобную свалку, – отметила представитель регионального штаба ОНФ Айман Тюкина. – В ходе рейда мы увидели, что в одном из дачных кооперативов были установлены мусорные контейнеры, но они не были заполнены полностью. В контейнерах находились органические отходы, которые вполне можно утилизировать на своих участках».
По итогам рейда экологические инспекторы нанесли на интерактивный ресурс kartasvalok.ru все выявленные несанкционированные свалки, а также направили обращение в природоохранную прокуратуру, надзорные органы и администрацию города с просьбой принять меры по ликвидации очагов мусора.
Напомним, что записаться в «Школу общественных экологических инспекторов» можно, заполнив анкету на сайте проекта inspectora.onf.ru. Это сделали уже более 1,6 тыс. человек из всех регионов России. По результатам обучения участникам проекта предстоит сдать экзамен, который даст им право претендовать на получение удостоверения общественного экологического инспектора. Это поможет им заниматься мониторингом исполнения нового «майского указа» президента страны, лидера ОНФ Владимира Путина по теме экологии.