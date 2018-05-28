Архангельские тюремные капелланы спасают души не только заключенным

Руководство регионального УФСИН всячески поддерживает и поощряет инициативы Архангельской митрополии. Об этом рассказал помощник начальника ведомства по организации работы с верующими священник Игорь Горбань.
«Сегодня в исправительных учреждениях очень благоприятная для служения священников ситуация, — сказал отец Игорь на заседании епархиальной коллегии по тюремному служению. — Руководство УФСИН помогает нам организовывать общинную жизнь, привлекать осужденных, чтобы они трудились в тюремных храмах, писали иконы, резали по дереву, занимались гончарным искусством».
Священник отметил, что тюремное духовенство вносит свой вклад в профилактику терроризма, коррупции, насилия над личностью.
Председатель объединенной комиссии по взаимодействию Архангельской митрополии с руководством территориального управления ФСИН России и социальному служению в местах лишения свободы иеромонах Даниил (Плотников) отметил, что важна работа не только с осужденными, но и сотрудниками колоний.
«Священник может регулярно проводить беседы с личным составом, этим необходимо пользоваться, — сказал отец Даниил, подчеркнув, что надо привлекать людей свидетельством о красоте Православия. — Важно говорить не только о том, как плохо в сектах, деструктивных культах и террористических группировках, об этом можно сказать вкратце и в общих фразах».
(по материалам Архангельской епархии)