Установлены правила выдачи знака "Инвалид" для пользования бесплатной парковкой

С 4 сентября установлены правила выдачи индивидуального опознавательного знака «Инвалид», который необходим для подтверждения права на бесплатную парковку транспортных средств, управляемых инвалидами I, II и III групп, в том числе автотранспорта, перевозящего инвалидов разного возраста.
На автомобильных стоянках (у торговых центров, учреждений досуга…), как правило, отводятся места для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или их родственниками, вписанными в договор ОСАГО. Но, чтобы воспользоваться такой возможностью, на машине, в которой ездит человек с ограничениями в здоровье, должен быть соответствующий опознавательный знак.
«В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 июля 2018 года и Порядком выдачи опознавательного знака «Инвалид» его оформляют федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства, пребывания или фактического проживания инвалида на основании поданного им или его уполномоченным представителем заявления.
Опознавательный знак оформляется в течение месяца с момента обращения. В случае его утраты (порчи) можно получить дубликат», - разъяснила помощник прокурора города Коряжмы Любовь Иванова.
(по материалам tk-online)