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Жертвам тоталитарных сект помогут в Архангельске

Епархиальный апологетический центр «Ихтис»* открылся при Успенском храме Архангельска.

Организация будет отстаивать истину православного вероучения в полемике с иноверием, инославием, сектами и безбожными идеологиями, уводящими людей от Христа и Его Церкви. Также центр поможет людям, пострадавшим от тоталитарных сект и деструктивных культов.

«Будем служить молебны о заблудших и отпавших от Православной веры, совершать чин присоединения к Церкви тех людей, которые крещены в Православии, но временно уклонились от него в секты и псевдорелигиозные культы», — рассказал руководитель апологетического центра священник Кирилл Кочнев.

По словам отца Кирилла, в центре помогут людям, которые вышли из сект, но не решаются ходить в православные храмы: «Такие люди боятся, что с ними не будут разговаривать, их не поймут. В нашем центе человека выслушают и ответят на его вопросы».

Отец Кирилл пригласил к сотрудничеству всех православных мирян. «Все христиане призваны быть миссионерами, нести апостольское служение. Апологетический центр станет площадкой, где желающие послужить проповеди Христа смогут раскрыть свои таланты».

Друзья центра — апологетический центр «Ставрос» и молодежный миссионерский центр «Атриум» из Петербурга, а также московский миссионерский центр имени преподобного Иосифа Волоцкого.         

По всем вопросам можно ежедневно с 11:00 до 17:00 обращаться по телефону +7 (911) 056-43-55.

*Ихтис (с древнегреческого Ίχθύς — рыба) — древний акроним (монограмма) имени Иисуса Христа, состоящий из начальных букв слов: Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ (Иисус Христос Божий Сын Спаситель). По слову Блаженного Августина, «под именем рыбы таинственно разумеется Христос, потому что в бездне настоящей смертности, как бы в глубине вод, Он мог оставаться живым, то есть безгрешным».

(по материалам Архангельской епархии)

27 сентябрь 09:09 | : Будни / Верую

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