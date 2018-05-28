Митрополит Даниил: Не зарывайте таланты, маэстро!

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 16 сентября совершил Литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья.





В проповеди владыка разъяснил смысл евангельской притчи о талантах (Мф. 25: 14-30). В этом тексте говорится о трех рабах, получивших от господина, уехавшего в дальние страны, часть его богатства. По возвращении хозяина каждый из них дал отчет в использовании полученных средств. Двое из этих рабов принесли прибыль своему господину, за что получили награду. Третий же раб возвратил ровно столько, сколько ему было дано, и заслужил порицание.





«Господин — это Сам Господь, Он спросит с каждого из нас, как мы распоряжались тем, что было нам дано, — сказал владыка в проповеди. — Таланты — это добродетели, физические преимущества, сила, ум, богатство, красота и другие блага. Каждый человек, который использует дары не только для себя и своей семьи, но и для служения людям, поступает правильно. А спрятать в землю — значит, растратить свои таланты лишь для земных целей — стяжаний богатств, удовольствий и наслаждений».





Архипастырь отметил, что яркий пример преумножения Божиих даров явили святые князья Петр и Феврония Муромские, память которых совершается в этот день: «Благоверные супруги жили благочестиво, приняли монашество. Потому что это высшее служение Богу. Монашество было высшим идеалом в нашем народе, поэтому многие люди, пусть и под конец жизни, но стремились влиться в войско Божие. Монахи — это те люди, которые пытаются максимально уподобиться Богу, стать на Него похожими».





Глава митрополии призвал всех следовать примеру святых Петра и Февронии: «Они приумножили таланты, а мы? Служим ли мы своими дарованиями людям, которые нас окружают? Знакомо ли нам высокое служение, о котором не знает мир? Это служение — прощение грехов людям, которые творят нам напасти, делают зло. Это когда мы просим Бога, чтобы Он помог нам простить обидчиков и сделать им добро. Так поступил Господь — на Кресте Он молился за распинателей. Так поступали все святые. Когда мы себя укоряем, оправдываем ближнего, тогда умножаем талант! Будем всегда помнить это».





(по материалам Архангельской епархии)