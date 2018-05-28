Геморрой, но что делать. Как проехать по Архангельску в день выборов

В связи с выборами депутатов областного Собрания и городской Думы, которые состоятся в это воскресенье, 9 сентября, изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта, предупреждает мэрия Архангельска.





Так, движение автобусов по маршруту №5 «Новый посёлок – улица Адмирала Кузнецова» будет осуществляться в обоих направлениях по улицам Советская, Валявкина, проспекту Никольский и улице Терёхина.









Движение по маршруту №44 «Кладбище «Жаровихинское» – Лесозавод №13» будет проходить по Маймаксанскому шоссе до остановки «Лесозавод №21».









В день выборов для удобства горожан будет продлено время работы общественного транспорта - до 22.30. Остановка автобусов для посадки и высадки пассажиров будет осуществляться в оборудованных остановочных пунктах по пути следования.









Подробную информацию о движении автобусов муниципальных маршрутов можно получить в центральной диспетчерской службе МУП «Архангельское предприятие пассажирских перевозок» по телефону 29-39-96 (режим работы – круглосуточно).



