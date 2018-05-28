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Митрополит Даниил: Лучшее образование пропитано молитвой

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 31 августа совершил в Ильинском кафедральном соборе молебен на начало учебного года. За богослужением молились дети и подростки, их родители и педагоги.

В проповеди владыка напомнил, что День знаний отмечается в период празднования Успения Божией Матери. Архипастырь призвал детей молиться Деве Марии: «Пресвятая Богородица начала учиться в три года, когда Ее привели в Божий храм, где Она трудилась, старалась, возрастала сердечно и умственно. Она получила самое лучшее образование — то есть пропитанное воспитанием и молитвой. Надо помнить, что образование без воспитания — это путь к тупику».

Митрополит Даниил посоветовал школьникам и студентам не расстраиваться, если не получается учиться отлично. «Завтра начнется учебный год, детям бывает трудно после лета вступить в этот процесс. Вы будете получать не только положительные, но и отрицательные отметки. Главное не опускать руки, даже если оценят не очень справедливо. Будем помнить, что без воли Божией ничего с нами не может случиться. Даже если не высоко оценивают ваши труды — все равно надо стараться! Такой правильный христианский подход должен быть у каждого», — сказал владыка.

(по материалам Архангельской епархии)

01 сентябрь 09:06 | : Будни / Верую

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