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Американские ученые: Под Арктику заложена "бомба"

Американские СМИ бьют тревогу – по данным заокеанских ученых под Арктикой находится такое… что в итоге растопит льды.

Ученые Йельского университета выяснили, что в Арктике, под верхним слоем морской воды, находятся крупные объемы теплой и соленой воды. Исследователи считают, что рано или поздно они поднимутся к поверхности океана и приведут к катастрофическому таянию полярных льдов.

По словам океанографов, потепление глубинных вод наблюдается в канадском морском бассейне. В период с 1987-го по 2017 год количество тепла в самых теплых слоях океана удвоилось. Это явление связано с аномальным нагревом поверхностных вод в северной части Чукотского моря, которое питает арктические воды к северу от Канады. Изменение климата способствует исчезновению льдов между Чукоткой и Аляской, воды подвергаются прямому воздействию солнечного излучения и перемещаются на север с помощью ветрового потока, называемого круговоротом Бофорта.

По мере того как нагретая вода поступает в Арктику, она опускается на глубину, ниже холодного слоя. Исследователи считают, что это необратимый процесс и в будущем теплый слой должен подняться к поверхности. Конкретные последствия предсказать сложно, однако ученые уверены, что это точно приведет к истончению и исчезновению многолетнего льда.

31 август 08:29 | : Будни

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