Завтра приходит Ореховый Спас. Традиции, приметы, рецепты

Завтра, 29 августа, православные христиане отмечают Ореховый Спас… третий из августовских спасов.

В дохристианские времена Ореховый Спас был праздником жатвы, как Медовый и Яблочный. Созревает лесной орех, подходил к концу сбор зерна, отсюда еще одно наименование — Хлебный Спас. Это отражено в пословицах: «Третий Спас хлеба припас».

Несколько столетий назад с 29 августа начинали торговать холстами и полотном. Поэтому дату иногда именуют Холщовым Спасом. Ярмарки наполнялись новыми товарами, свободные от сбора урожая люди стремились приобрести полезные в быту вещи. С приходом православия на русские земли к аграрному смыслу праздника добавился религиозный. Праздник урожая превратился в выражение благодарности Господу за «хлеб насущный». На Осенний Спас почитают мученика Диомида. Ему молятся о выздоровлении.

Православный крестьянин день начинал с молитвы, церкви, участия в водосвятии. Как и в Медовый Спас, на Хлебный принято освящать воду в колодцах. Обычно уделяют внимание тем, которые обошли стороной предыдущие водосвятия. Колодезную воду набирали про запас, она считалась целебной. Кто не успел почистить колодец 14 августа, приступал к этому сейчас. Его обходили вокруг, что символизировало завершение лета и начало осени.

Бытовых забот не избегали, это будний день, посвященный сбору зерна и орехов, выпечке, заготовке и консервации овощей и фруктов. Хлеб пекли из муки нового урожая, крошки не выбрасывали, отдавали птицам. Если удавалось закончить сбор зерна к Хлебному Спасу, серпы перевязывали последними колосками и оставляли в красном углу — на урожай в будущем году.

Несмотря на разгул лесной нечисти, отправлялись на сбор грибов и орехов. Первой приступала к поискам самая уважаемая женщина населенного пункта, после нее заходили в лес остальные. Девушки предсказывали будущее на год. Первый найденный орех окажется спелым и вкусным – ждать большой любви. Недозрелый принесет новости, гнилой — горе. С виду спелый, но горький на вкус обещает проблемы в личной жизни.

Консервированные овощи, грибы и компоты — на этом домашние заготовки не заканчиваются. Третий Спас считался подходящим временем для изготовления настоек на водке и самогоне. Особенной популярностью пользовалась настоянная на орехах, собранных в этот же день. Она хороша при простуде.

Ореховый Спас, как говорилось ранее, — торговый день, с него начинались продажи тканей. Традиционно посещали ярмарки и рынки. В конце лета пригодятся новые сельскохозяйственные инструменты взамен изношенных. Следовало подготовиться и к осенним холодам, обзавестись теплой одеждой.

За день до Третьего Спаса заканчивается Успенский пост, запрещающий употребление мяса, рыбы и некоторых других продуктов. Поэтому застолья на хлебный праздник урожая были обильными. Основное украшение стола – каравай. Обязательно подавались блюда с орехами, в основном, выпечка и сладкая каша. Запеченые яблоки, мясные и грибные пироги, шарлотки красовались на каждом столе.

Большой популярностью пользовалась водка, настоянная на ореховых перепонках. За столом желают здоровья крепкого, словно ореховая скорлупа, благодати и благословения. Не лишним пожелать богатства.

Для застолья готовят выпечку с орехами и яблоками. Мед уже не является главным героем стола, как на Медовый Спас, но добавлять его никто не запрещает. Пироги с грибами, овощами и мясом уместны на трапезе. Выпечка должна стоять на первом месте — все-таки это праздник урожая. Приглашают гостей, угощают соседей — на Спас принято делиться.

Обычно в православные праздники нельзя работать, но Третий Спас — время сбора урожая. Поэтому работы не избегают, занимаются консервацией продуктов на зиму и сбором плодов и зерна. Лень будет наказана жизнью в нужде на протяжении года.

Нельзя отказывать в угощении нищим, иначе придется самому просить милостыню. Не впустивший на ночлег странника рискует оказаться без крыши над головой. Нельзя ругаться и желать зла. Все плохие слова и действия вернутся к отправителю, каждый получит по заслугам за содеянное на Ореховый Спас.

Следует что-нибудь купить, хотя бы недорогую вещь. Скряга, оставивший купцов без денег в этот день, рискует целый год просидеть в нищете. За столом нужно попробовать каждое блюдо и похвалить хозяйку — целый год проживете в достатке. На каждое угощение нужно загадать желание. Если хозяйка смутится в ответ на похвалу, быть вам удачливым.

Нельзя ходить в лес без оберега. 29 августа там хозяйничает нечистая сила. Она может навести блуд — заставить потеряться «в двух соснах».

РЕЦЕПТЫ:

«Сыроедческое» печенье

Орехи кешью и семечки подсолнуха измельчите в блендере до мелких кусочков. Банан отдельно разомните вилкой. Яблоки помойте и натрите на терке. Перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Выложите массу на пергамент в пласт толщиной 0,5см. Чем тоньше раскатаете, тем быстрее печенье приготовится. Сушите при температуре не больше 40 градусов. Готовое печенье разрежьте на квадратики.

Салат «Мария»

Мясной балык и сырокопченую колбасу нарезать соломкой. Подготовленные копчености сложите в мисочку. Добавьте к ним консервированный горошек. Добавьте дробленый грецкий орех. Измельчите промытый чернослив, добавьте его в салатник. Для приготовления данного салата лучше брать вяленый чернослив, а не копченый. Салат заправить майонезом и посыпать нашинкованным зеленым луком.

Суп ореховый кавказский

Мясо курицы промыть, сложить в кастрюлю, поставить на медленный огонь и сварить наваристый бульон. За 30 минут до приготовления положить в кастрюлю целую очищенную луковицу. Курицу вынуть и порвать на мелкие кусочки. Бульон процедить через сито. Полный стакан грецких орехов истолочь в ступке, пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. В горячий бульон добавить измельченные орехи, подготовленные грузинские специи и уксус. Суп вскипятить и варить на среднем огне 15 минут. Перья зеленого лука и зелень петрушки, укропа, кинзу мелко нарезать, добавить к бульону и выключить огонь. Подается суп с орехами порционно в глубоких суповых тарелках. К нему на стол подают пшеничные или ржаные лепешки, лаваши. В качестве добавки можно использовать кисломолочный продукт мацони – его добавляют прямо в суп или едят ложкой.

Мукарма

Чеснок, репчатый лук и болгарский перец нарежьте соломкой. Обжарьте с добавлением масла. Куриную грудку нарежьте на небольшие кусочки, добавьте к овощам. Обжарьте. Вторую луковицу запеките или отварите до мягкости. Пюрируйте. Луковое пюре добавьте в сковороду. Готовьте 5 минут. Добавьте измельчённый миндаль, перемешайте. Добавьте сливки и тушите около 7 минут. В самом конце добавьте имбирь, кардамон.