Игорь Скубенко: "На "Курске" остался мой товарищ". День памяти погибшей подлодки в Северодвинске

Памятный митинг прошёл у скорбного камня на воинском мемориале острова Ягры.

В нём приняли участие глава Северодвинска Игорь Скубенко, его заместитель по финансово-экономическим вопросам Олег Бачериков, депутаты городского совета Роман Варфоломеев и Александра Сурминова, военнослужащие Беломорской военно-морской базы, родственники погибших моряков, ветераны и руководители градообразующих предприятий.

Открыл мероприятие гимн Российской Федерации.

К присутствующим обратился командир БелВМБ Аркадий Романов:

- 18 лет назад море унесло жизни 118 человек. Это трагедия - настоящий урок живущим. Только от нас зависит, повторится ли «Курск», и будет ли война, - сказал он.

Глава Северодвинска Игорь Скубенко отметил, что история с атомным подводным ракетным крейсером «Курск» носит для него личный характер: руководитель муниципалитета лично знал многих погибших подводников и эта беда не обошла стороной его душу и сердце.

- На «Курске» остался человек, которого я знал лично. Это Сергей Узкий. Мы вместе учились. Я до сих пор помню этого человека добрым словом, он остался в моей памяти красивым и молодым пацаном. Лучшим из лучших. Вечная память героям, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Под залпы орудий все желающие возложили к скорбному камню цветы и венки.