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Эксперты ОНФ проверили Архангельск на качество дворов

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области провели рейд по дворовым территориям областного центра, которые будут благоустроены в этом году в рамках государственного проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта на благоустройство 15 архангельских дворов выделено 76 млн руб. К мониторингу благоустройства дворов также подключился региональный центр общественного контроля «Народная инспекция Архангельской области».

В настоящее время подрядчики приступили к благоустройству большинства дворов, срок завершения работ – до 1 сентября 2018 г., но степень их готовности везде разная. Если на проспекте Новгородском, 173 подрядчик уже готов приступить к укладке асфальта, то работы на улице Красных Партизан, 17, корпус 1 (Соломбальский округ), фактически не начинались.

При благоустройстве общественной территории на улице 23-й Гвардейской дивизии в проектном решении, вероятно, приняты недостоверные сведения об уровне грунтовых вод, который фактически оказался ниже уровня прокладки сетей дренажной канализации. Такие сети нормально функционировать не будут. Вскрытие грунта показало, что проектировщиком неправильно определен объем отсыпки территории, это повлекло существенное увеличение сметной стоимости работ на объекте благоустройства. Несмотря на то, что обсыпка территории песком еще не завершена, подрядчик уже начинает завозить землю для устройства газонов. Между тем, работы должны включать дополнительную отсыпку территории песком, как это предусмотрено проектом и сметой.

Жители дворов по улицам Дзержинского и Тимме сообщили, что подрядчик «распотрошил» все дворовые проезды и тротуары, но к активной фазе работ по их восстановлению не приступил. По мнению граждан, тротуар вдоль дома на проспекте Дзержинского, 3 корпус 1, делают из плитки, что не обеспечит его надежность и долговечность, так как по нему систематически проезжает тяжелая вакуумная машина муниципального предприятия. Бордюрный камень вдоль данного тротуара смонтирован с нарушениями: не по уровню, что в последующем приведет к искривлению его плоскости.

09 август 10:38 | : Будни

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