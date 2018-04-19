Архангельская область: Крест от французской внучки, или История одной безымянной могилы

Проект участника Ассоциации «Вольное дело» сайта Архсвобода по восстановлению памяти узников Каргопольлага:

Большое спасибо за публикацию материалов о Каргопольлаге. Мой дед Булыгин Александр Петрович 1898 г.р. и его брат Булыгин Николай Петрович 1895г.р. жили в г. Череповце. Были репрессированы (посадили полдеревни) и отбывали наказание в Каргопольлаге. Умерли в 1942-1943гг. — дед — от туберкулеза легких, а его брат — от пеллагры. Место захоронения неизвестно. В 1966 годы реабилитированы по постановлению Вологодского областного суда (мама этим занималась). Никто из нас так и не съездил в Ерцево, чтобы поклониться месту, где захоронено столько безвинных людей. Мне уже 68 лет, живу в С.-Петербурге, но еще работаю преподавателем в вузе и есть силы съездить в Ерцево.

Горен Мадлен-Фернанда:

Мой дед Бялковский Игнатий Сигизмундович, 10.07.1889 года рождения осужден Особым совещанием на 8 лет по статье 58-6, за контрреволюционную деятельность. Реабилитирован как жертва политических репрессий в 1955 года: дело прекращено за отсутствием состава преступления. Предположительно умер в лагере в 1945г. Работал землекопом, затем на лесоповале и после того как ему на голову упало дерево и была длительно не заживающая рана, его перевели в кладовщики вещевого склада, в письме он упоминает Ерцевское п/о лагпункт лесозавода № 2.

Главное дело его жизни — восстановление стекольно-фарфоровой промышленности, в частности модернизация Дулевского фарфорового завода, о чем подробно написано в краеведческом исследовании…

Продолжение как у всех — просьба написать на мой электронный адрес. Какие официальные шаги мне предпринять, чтобы получить копию личного дела, справку о дате и причине смерти и месте захоронения. Куда и какие документы направить?

С искренним уважением к вашей работе, Мадлен, Москва.

Началась длительная переписка с Мадлен Луивной и архивами ГУЛАГа.

Большая благодарность работникам архива УФСИН России по Архангельской области.

С их помощью удалось восстановить историю Бялковского Игнатия Сигизмундовича:

«Бялковский Игнатий Сигизмундович. 1889 г.р., установлено следующее:

— Место рождения — Латвия Двинского уезда Витебской губ.

— Национальность — поляк.

— Социальное происхождение — дворянин

— Социальное положение — служащий.

— Специальность — технолог по фарфору.

— 26.05.1938 — осужден Особ. Сов. НКВД СССР по ст. КРД (контрреволюционная деятельность) сроком на 8 лет: начало срока — 24.02.1938. конец срока — 24.02.1946.

— 21.07.1938 — прибыл в Ерцевское отделение Каргопольлага из Таганск. тюр.

— 03.01.1945 — поступил на излечение в стационар ОЛП — 12 (отдельный лагерный пункт № 12 пос. Круглица)

— 18.01.1945 — умер. Согласно акту о смерти следует: «…смерть последовала от декомпенсированного кавернозного туберкулеза легких С III, при сопутствующих заболеваниях пеллагрой и кардиоартериосклерозом…». Согласно акту о погребении следует: «…19.01.1945 тело умершего з/к Бялковского Игнатия Сигизмундовича похоронено на кладбище Круглица. могила № А-4-6 …».

Основание: ф. № 23. on. № 1, дело и личная карточка Бялковского И.С. №1681».

Большое видится на расстоянии, и сегодня мы отмечаем, что внуки и правнуки бывших узников сталинских лагерей желают не только получить информацию об отбывании срока заключения, но и посетить место захоронения, или хотя бы лагерь, где скончался их родственник.

Мадлен Луивна пожелала, чтобы на бывшем кладбище в пос. Круглица 10 июля, в день рождения Игнатия Сигизмундовича, был установлен Поклонный крест и памятная табличка.

В Ерцево откликнулись на просьбу уроженки города Парижа Горен Мадлен-Фернанда и исполнили ее просьбу.

Назовем неравнодушных людей, которые ответственно подошли к выполнению этой нелегкой задачи:

— предприниматель Владимир Юрьевич Сорокин,

— руководитель МУПа Александр Оружевич Гахраманов,

— глава МО «Ерцевское» Геннадий Анатольевич Науменко.

10 июля Мадлен Луивна прибыла в Ерцево. Она проделала нелегкий путь по бездорожью на место захоронения своего деда в бывший поселок Круглица (ОЛП № 12).

Поклонный крест в поселке Круглица – пятый по счету. До этого были установлены Поклонные кресты на 54 и 62 пикетах, Лухтонгском переезде, где было самое первое и самое большое захоронение умерших заключенных, а также на кладбище в деревне Поповка.

Мы продолжаем восстанавливать судьбы бывших узников Каргопольлага и установку Памятных крестов на бывших кладбищах заключенных…