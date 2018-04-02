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Митрополит Иларион о бесах вокруг нас

В век научного прогресса люди не стали менее суеверными. Так считает председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион

«То, что мы читали в Евангелиях о бесовском мире, который окружает человека, актуально и сегодня. И удивительным образом современные люди в век так называемого научно-технического прогресса вовсе не стали менее суеверными», — сказал митрополит Иларион в проповеди после Литургии в столичном храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке.

Архиерей признал, что, «может быть, люди стали менее верующими, более рациональными, но они не стали менее суеверными, иначе не печатались бы в газетах всякие гороскопы на целую полосу, не публиковались бы объявления о снятии порчи, а наши современники не обращались бы к этим шарлатанам и обманщикам».

Владыка отметил, что бесы могут действовать на человека через грехи, через дурные привычки, а также через всякого рода оккультизм: «Если люди поддаются на соблазн пойти к какому-нибудь "целителю" или к экстрасенсу, или тому, кто говорит, что, мол, на тебе порча, но если будешь ко мне приходить, будешь денежки платить, то я с тебя ее сниму; или к "ведунье", которая сулит женщине вернуть мужа, если та будет ходить к ней, читать всякие заклинания».

Митрополит Иларион отметил, что к магизму прибегают маловерные люди. «Они платят большие деньги, разоряются, разрушают собственную психику и, кроме того, через эти дела открывают доступ бесам в свою душу. А потом, когда бесы приходят и вселяются, люди не знают, как от них избавиться», — сказал архипастырь.

«Борьба, которую Церковь ведет на протяжении веков с суевериями, ведьмами и колдунами направлена на спасение человеческой души, на то, чтобы защитить ее от вторжения демонской силы и не допустить внутрь легион демонов», — отметил иерарх.

Глава ОВЦС отметил, что читая евангельские рассказы о том, как Господь Иисус Христос изгонял бесов из одержимых людей, нужно помнить, что за две тысячи лет мир внешний во многом изменился, а внутренне он не изменился совсем.

«Если человек прислушивается к голосу Церкви и живет так, как Христос заповедал, никогда в его душу не вселится дьявол — не только легион, но даже один-единственный бес не сможет вторгнуться во внутреннее пространство такого человека, надежно защищенное молитвой, причащением святых Христовых Таин, другими таинствами Церкви и самим образом жизни, построенным согласно учению Церкви и заповедям Спасителя», — сказал митрополит Иларион.

Напомним, что известный режиссер Никита Михалков, периодически «гоняющий бесов» в телевизоре, подвергся критике со стороны главного миссионера Архангельской области протоиерея Евгения Соколова за фарисейство.

06 июль 09:22 | : Будни / Верую

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