Привет из 79-го! На Севмаше найдена очередная капсула с посланием из прошлого

В Северодвинске во время ремонта одиннадцатого цеха Севмаша рабочие нашли капсулу времени. Она в буквальном смысле выпала из стены.

В послании к молодым инструментальщикам 2000 года (кто же знал, что капсулу так долго не обнаружат) участники торжественного вечера 1979 года призвали коллег из будущего беречь мир и чистое небо над нашей планетой. Кроме этого, в тексте письма, под которым подписались 8 человек, говорилось о новых инструментах, которые должны были по замыслу предшественников, войти в производство. Не забыли авторы и указать, что они работают на координатных станках и пользуются твердосплавным инструментом.



Часть пожеланий предшественников сбылась - в Севмаше часть оборудования уже контролируют только компьютеры, стоит и установка лазерной резки.

Напомним, капсулы с посланиями из социализма в последнее время буквально завалили Архангельскую область.

В некоторых авторы завидуют будущим поколениям, которые не будут знать плохих дорог и туалетов прямого падения.

Наивные…