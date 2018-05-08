Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Привет из 79-го! На Севмаше найдена очередная капсула с посланием из прошлого

В Северодвинске во время ремонта одиннадцатого цеха Севмаша рабочие нашли капсулу времени. Она в буквальном смысле выпала из стены.

В послании к молодым инструментальщикам 2000 года (кто же знал, что капсулу так долго не обнаружат) участники торжественного вечера 1979 года призвали коллег из будущего беречь мир и чистое небо над нашей планетой. Кроме этого, в тексте письма, под которым подписались 8 человек, говорилось о новых инструментах, которые должны были по замыслу предшественников, войти в производство. Не забыли авторы и указать, что они работают на координатных станках и пользуются твердосплавным инструментом. 

Часть пожеланий предшественников сбылась - в Севмаше часть оборудования уже контролируют только компьютеры, стоит и установка лазерной резки. 

Напомним, капсулы с посланиями из социализма в последнее время буквально завалили Архангельскую область. 

В некоторых авторы завидуют будущим поколениям, которые не будут знать плохих дорог и туалетов прямого падения.

Наивные…

29 июнь 08:53 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (264)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20