Архангельским родителям: Детский летний отдых начинается с... сертификата

Сегодня в Архангельске начнется прием заявлений от родителей (законных представителей) на получение сертификатов на отдых детей в возрасте от 6,5 лет (при условии их зачисления в школу) до 17 лет (включительно) в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в период летних школьных каникул в 2018 году на 5 смену.

Также в настоящее время продолжается прием документов на 2, 3 и 4 смены.

За получением сертификата родителям (законным представителям) необходимо обращаться в территориальные отделы управления по вопросам семьи, опеки и попечительства или в МФЦ.

Сертификаты действительны в организации отдыха детей, включенные в перечень организаций отдыха, организующих отдых детей с полной (частичной) оплатой за счет средств областного бюджета. Перечень лагерей опубликован на сайте министерства труда занятости и социального развития Архангельской области (портал arhzan.ru), а также на сайте Администрации МО «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/. (баннер «Отдых детей в каникулярное время»).

Механизм получения родителем (законным представителем) сертификата на оплату путевки за счет средств областного бюджета:

1) определиться с лагерем из перечня лагерей;

2) заключить договор с лагерем (организатором отдыха);

3) обратиться с заявлением и пакетом документов* в территориальный отдел управления или МФЦ;

* пакет документов включает в себя:

а) заявление на получение сертификата по установленной форме;

б) копию паспорта родителя;

в) копию свидетельства о рождении и (или) копию паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;

г) документ об обучении ребенка в образовательной организации или документ о зачислении на обучение в образовательную организацию ребенка в возрасте от 6,5 до 8 лет;

д) документ об обучении ребенка в образовательной организации или документ, подтверждающий фактическое пребывание не менее 3 месяцев на территории Архангельской области ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (включительно);

е) копию договора о приобретении путевки в организации отдыха;

ж) копию СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя).

В случае, если семья претендует на получение сертификата на большую сумму, родителями (законными представителями) предоставляются дополнительные документы, подтверждающие, например, наличие в семье трудной жизненной ситуации, статус многодетной семьи, уровень доходов семьи (не более 2-х прожиточных минимумов на 1 члена семьи) и другие;

4) в течение 20 дней с даты получения сертификата необходимо предоставить сертификат в организацию отдыха, с которой заключен договор;

5) оплатить свою часть путевки, проезда и остальных расходов, связанных с отправкой ребенка в лагерь (горячее питание в пути, страховку и прочие);

6) пройти с ребенком медицинскую комиссию;

7) вовремя прибыть в пункт формирования организованной группы детей или вовремя привезти ребенка в лагерь.

Вся необходимая информация об организации отдыха детей в каникулярное время в МО «Город Архангельск» в 2018 году размещена на сайте Администрации МО «Город Архангельск» - http://www.arhcity.ru/. Баннер: «Отдых детей в каникулярное время».

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)