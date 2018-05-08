Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельским родителям: Детский летний отдых начинается с... сертификата

Сегодня в Архангельске начнется прием заявлений от родителей (законных представителей) на получение сертификатов на отдых детей в возрасте от 6,5 лет (при условии их зачисления в школу) до 17 лет (включительно) в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в период летних школьных каникул в 2018 году на 5 смену.

Также в настоящее время продолжается прием документов на 2, 3 и 4 смены.

За получением сертификата родителям (законным представителям) необходимо обращаться в территориальные отделы управления по вопросам семьи, опеки и попечительства или в МФЦ.

Сертификаты действительны в организации отдыха детей, включенные в перечень организаций отдыха, организующих отдых детей с полной (частичной) оплатой за счет средств областного бюджета. Перечень лагерей опубликован на сайте министерства труда занятости и социального развития Архангельской области (портал arhzan.ru), а также на сайте Администрации МО «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/. (баннер «Отдых детей  в каникулярное время»).

Механизм получения родителем (законным представителем) сертификата на оплату путевки за счет средств областного бюджета:

         1) определиться с лагерем из перечня лагерей;

         2) заключить договор с лагерем (организатором отдыха);

         3) обратиться с заявлением и пакетом документов* в территориальный отдел управления или МФЦ;

 * пакет документов включает в себя:

 а) заявление на получение сертификата по установленной форме;

         б) копию паспорта родителя;

         в) копию свидетельства о рождении и (или) копию паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;

         г) документ об обучении ребенка в образовательной организации или документ о зачислении на обучение в образовательную организацию ребенка в возрасте от 6,5 до 8 лет;

         д) документ об обучении ребенка в образовательной организации или документ, подтверждающий фактическое пребывание не менее 3 месяцев  на территории Архангельской области ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (включительно);

         е) копию договора о приобретении путевки в организации отдыха;

         ж) копию СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя).

В случае, если семья претендует на получение сертификата на большую сумму, родителями (законными представителями) предоставляются дополнительные документы, подтверждающие, например, наличие в семье трудной жизненной ситуации, статус многодетной семьи, уровень доходов семьи (не более 2-х прожиточных минимумов на 1 члена семьи) и другие;

         4) в течение 20 дней с даты получения сертификата необходимо предоставить сертификат в организацию отдыха, с которой заключен договор;

         5) оплатить свою часть путевки, проезда и остальных расходов, связанных с отправкой ребенка в лагерь (горячее питание в пути, страховку и прочие);

         6) пройти с ребенком медицинскую комиссию;

         7) вовремя прибыть в пункт формирования организованной группы детей или вовремя привезти ребенка в лагерь.

Вся необходимая информация об организации отдыха детей в каникулярное время в МО «Город Архангельск» в 2018 году размещена на сайте Администрации МО «Город Архангельск» - http://www.arhcity.ru/. Баннер: «Отдых детей в каникулярное время».

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

15 июнь 12:35 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (143)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20