Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Просто подумай о Родине! Поздравление с Днем России от Ольги ОСИЦЫНОЙ

Дорогие мои земляки-архангелогородцы!

Сегодня мы отмечаем День России.

Кто-то говорит, что не понимает сути этого праздника (президент Б. Н. Ельцин своим указом утвердил 12 июня праздничным днем как день принятия Декларации о государственном суверенитете России), что ему милее Новый Год, Рождество, Пасха и собственный день рождения.

Не вижу смысла объяснять. Но пусть в этот день каждый вспомнит, в какой стране он родился и живет, как славные, так и страшные страницы ее истории. Только тогда появится ясность, как строить наше общее будущее.

Пусть каждый человек почувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. И поверит… даже в победу нашей сборной на Чемпионате мира по футболу. Когда еще, как не в этот день…

С Днем России!

Ваша Ольга Осицына.

 

12 июнь 07:30 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (113)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20