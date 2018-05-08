Просто подумай о Родине! Поздравление с Днем России от Ольги ОСИЦЫНОЙ

Дорогие мои земляки-архангелогородцы!

Сегодня мы отмечаем День России.

Кто-то говорит, что не понимает сути этого праздника (президент Б. Н. Ельцин своим указом утвердил 12 июня праздничным днем как день принятия Декларации о государственном суверенитете России), что ему милее Новый Год, Рождество, Пасха и собственный день рождения.

Не вижу смысла объяснять. Но пусть в этот день каждый вспомнит, в какой стране он родился и живет, как славные, так и страшные страницы ее истории. Только тогда появится ясность, как строить наше общее будущее.

Пусть каждый человек почувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. И поверит… даже в победу нашей сборной на Чемпионате мира по футболу. Когда еще, как не в этот день…

С Днем России!

Ваша Ольга Осицына.