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Архангельск обезвоженный. «Водоканал» нас успокаивает: «Проведена титаническая работа»

Как пояснил технический директор МУП «Водоканал» Иван Бридько, основные ремонтные работы ночью проводились на Центральных очистных сооружениях: были заменены крупные задвижки D500 и D300 и две задвижки D100. Также ремонт проводился на сетях.

- Каждое отключение мы используем, чтобы выполнить максимальный объем работ. Кроме замены задвижек на ЦОСВ, серьезная работа проводилась на магистрали в районе ул. Смольный буян. Здесь восстанавливалась перемычка между двумя магистралями, производилась замена четырех задвижек. Еще две задвижки поменяли на ул. Никитова. Ремонт запорной арматуры производился в районе пр. Ленинградский, 21, на ул. Первомайская, перекрестке пр. Чумбарова-Лучинского и ул. Иоанна Кронштадтского, а также на перекрестке пр. Троицкий и ул. Вологодская, - рассказал подробности Иван Бридько.

По завершении работ система начала заполняться водой. На 9 утра система заполнена, давление на сетях составляло 2 кг/см. кв. при норме в дневное время 3 кг/см. кв. В настоящее время бригады «Водоканала» продолжают объезд малых подкачивающих станций. К 10 утра нормальный напор воды должен быть восстановлен во всех районах города.

P.S. На момент публикации, воды в кранах квартир по Ломоносовскому проспекту нет как нет. Наблюдатели поражаются – какой умник додумался отключать воду в день праймериз «Единой России»… наверное, скрытый либерал.

04 июнь 10:24 | : Будни / Скандалы

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