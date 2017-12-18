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Поколение победителей: Евгений Шаров и Клиффорд Джон Хосфорд (Бессмертный экипаж))

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"

Евгений Алексеевич Шаров

- Я родился в деревне Бор Холмогорского района Архангельской области. Окончил 7-летку, и в 15 лет поступил в двухгодичную школу юнг Беломорской военной флотилии Северного флота в Архангельске. Она была сформирована по приказу народного комиссара Военно-морского флота адмирала Кузнецова. Школа была организована в Маймаксе, в поселке лесозавода № 25, затем переведена в Соломбалу. Я был зачислен на обучение по специальности «машинист». Принимались туда мальчишки со всего Советского Союза. Были среди нас и ребята с оккупированных немцами территорий, из блокадного Ленинграда, из архангельских детских домов. Жили мы в суровых условиях: кубрики на 25 человек, металлические койки в три яруса, строгая дисциплина, наряды вне очереди за грубые нарушения. Зимой учились, летом проходили практику. Сначала на заводах «Красная Кузница», СМЗ, военном заводе № 176, которые располагались в Соломбале.

С 1944-го года ходил в море на госпитальном судне «Воронеж», перевозили раненых. Некоторые тяжело раненные просили оставить их на месте, не увозить… Места, на которых везли раненых, были пропитаны их кровью, и после доставки их в госпиталь мы прибирали за ними. У нас на палубе был нарисован большой Красный крест, и по всем писанным и неписанным законам такие суда нельзя бомбить. Но немцы нас бомбили. Потом ходил в море на пароходах «Кенгисепп» и «Ямал», доставляли продовольствии в отдаленные базы и прибрежные гарнизоны в Арктике.

Однажды чуть не погибли. Было это в 1944 году. Нас из школы юнг на корабле – 15 палубных и 15 машинистов, мы шли с грузом на Новую Землю. Везли лес, продовольствие. Только сменились в четыре часа утра после ночной вахты. Еще уснуть не успели, как сверху слышится голос юнги: «Слева по борту плывущая мина!». Она ведь всего в метрах двадцати от борта проплыла. Страху тогда натерпелись!

Клиффорд Джон Хосфорд

- Я записался добровольцем на Королевский флот в 16 лет в феврале 1939 года. Сначала служил на крейсере ПВО «Curacoa» потом на крейсере «Nigeria».

В августе 1941 года мы участвовали в эвакуации Шпицбергена и тогда впервые пришли в Россию, в Архангельск. На обратном пути мы встретили у берегов Норвегии немецкий конвой и потопили корабль «Bremse». Потом меня перевили на корвет «Poppy», на котором мне довелось пережить ужасный поход конвоя PQ-17. Мы пережили бомбежки и торпедные атаки, спасали людей с потопленных транспортов. Придя в Архангельск едва отдохнув один день вышли к Новой Земле, чтобы собирать рассеявшиеся транспорты и конвоировать их в устье Северной Двины. В Архангельске мы пробыли до сентября. В это время с некоторыми сослуживцами с нашего корабля и других кораблей мы посещали русскую школу, где изучали русский язык.

Еще раз мне довелось побывать в России в феврале 1943 года, в составе конвоя JW-53. На этот раз потерь мы не имели, но поход зимой был очень тяжелый – я навсегда запомнил огромное количество льда на верхней палубе, которое нам нужно было постоянно откалывать. После войны я прослужил на флоте еще 30 лет, но конвои в России остались наиболее яркой страницей в моей морской биографии.

 

01 май 08:37 | : Будни Бессмертный экипаж

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