В Архангельске открылась фотовыставка о работе Народного фронта

В архангельском Центре патриотического воспитания открылась фотовыставка о деятельности регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области. Активисты ОНФ подготовили яркие фотографии формата А3 с пометкой «было – стало», которые рассказывают о деятельности общественников и положительных результатах, достигнутых в решении проблемных для людей вопросов.

На фото видны результаты работы представителей ОНФ в рамках реализации приоритетных проектов ОНФ «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка качества», работы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды. Кроме того, на снимках запечатлены факты положительного решения вопросов после вмешательства регионального отделения ОНФ в завершение строительства стадиона «Буревестник» и моста через реку Долгая Щель в областном центре. Без внимания не осталась и активность «Молодежки ОНФ» в Архангельской области, которая принимает непосредственное участие во всех мероприятиях ОНФ. На одном из фото изображено участие активистов Народного фронта в городском субботнике, где они высадили саженцы сосновых деревьев на территории Соломбальского культурного центра.

«Активисты Общероссийского народного фронта в ежедневном режиме стараются помочь людям в решении чувствительных для них вопросов, разрешить какие-то проблемы, – отметил член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Игорь Симоненко. – Общественники проводят рейды в дома для переселенцев, чтобы оценить качество предоставленного жилья. В школах, детских садах, спортивных учреждениях и поликлиниках мы фиксируем нарушения и замечания, а затем подготавливаем обращения в органы государственной власти с просьбой отреагировать. Наши сигналы все чаще становятся поводом для журналистского расследования, в связи с этим стоит отметить победу четверых журналистов Поморья в конкурсе фонда ОНФ «Правда и справедливость».

«По многим обращениям граждан нам удалось достичь положительных результатов, которые отображены на стенде фотовыставки. На самом деле их значительно больше. Сегодня власть и чиновники уже перестали отмахиваться от сигналов ОНФ, как это было еще три года назад. Наступает понимание того, что только сообща мы сможем помочь простым людям, тем, кто сегодня очень нуждается в поддержке», – сказал активист Общероссийского народного фронта в Архангельской области Николай Стратеев.

Отметим, фотовыставка «ОНФ в моем регионе» продлится в центре «Патриот» до 23 марта.