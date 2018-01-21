Игорь Скубенко: Северодвинск очень рассчитывает на малый и средний бизнес

Глава города Игорь Скубенко и его заместитель по финансово-экономическим вопросам Олег Бачериков приняли сегодня участие в совещании по вопросам реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Встреча прошла под патронажем первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря Шувалова.

Итоги реализации программы за 2017 год участники совещания подвели в одном из моногородов - в Новодвинске. Отмечено, что практически все задачи, поставленные на первый год реализации проекта, выполнены. Например, моногорода области, в том числе и Северодвинск, получили новые автомобили скорой помощи, команда администрации города защитила проекты по развитию города корабелов в Сколково. Выполнены и проекты по благоустройству территорий.

- Сегодня мы уделяем большое внимание развитию моногородов. Это одно из приоритетных направлений деятельности правительства. Я хочу поблагодарить губернатора Архангельской области, его команду, - заявил Игорь Шувалов.

Свою готовность в оказании помощи по диверсификации экономики монопрофильных городов подтвердили Фонд развития промышленности, Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и Фонд развития моногородов.

- Приоритетным направлением развития моногородов была обозначена поддержка малого и среднего предпринимательства, в том числе развитие экспортной составляющей, а также необходимость дальнейшего наполнения программы «5 шагов благоустройства: как повысить качество среды моногородов», - подчеркнул Игорь Скубенко.

Отдельной темой встречи стало обсуждение вопросов нивелирования повышенной нагрузки на бизнес в условиях Крайнего Севера, а также повышение инвестиционной и предпринимательской активности на северных территориях. Акцент был сделан и на создании предпринимателями новых рабочих мест, не связанных с градообразующими предприятиями.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)