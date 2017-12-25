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Новости о состоянии дел у Романа Соколова

О лечении в Израиле Романа Соколова есть твёрдая договоренность!

Напомним, известный архангельский журналист, сотрудник пресс-службы областной администрации был разрезан на операционном столе Архангельского областной онкологической больницы… и зашит обратно – врачи не решились на хирургической вмешательство. Не ожидая ниоткуда помощи, близкие, друзья и коллеги Романа сами взялись за дело – выяснили, где может быть оказана самая эффективная помощь и «пустили шапку по кругу».

Итак, Рома вылетает по маршруту Москва - Тель-Авив 25.02, первая процедура в клинике - утром 26.02. Стоимость билетов до пункта назначения – 38 050 руб. на двоих. Собранной суммы уже хватает на эти расходы. Нужны будут деньги на трансфер от аэропорта и квартиру в Израиле (50 долларов в сутки за двухкомнатную рядом с клиникой).

Деньги можно переводить Полине Владимировне Соколовой - по телефону: 8 964 292 96 61, номер карты VISA: 4276 0400 1000 8485.

Рома и его близкие люди искренне благодарны всем, кто откликнулся на их беду…

(фото Романа Соколова до болезни)

 

18 февраль 16:34 | : Будни

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