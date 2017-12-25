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Спасти Романа Соколова!

Наш коллега попал в беду!

Беда эта не разбирается ни в должностях, ни в званиях, ни в возрасте, она косит всех. У журналиста Романа Соколова диагностирован рак в третьей стадии.

Два дня назад он был прооперирован в Архангельском областном онкологическом диспансере. Коллеги из других изданий толерантно пишут – операция не улучшила его состояния. У редакции ИА RUSNORD есть другая информация от собственных источников – хирурги его разрезали, удивились, испугались и… зашили обратно, так ничего и не предприняв.

Удивились, наверное, состоянию внутренних органов пациента. Испугались… на операционном столе лежал известный журналист (когда-то Роман работал в Морской информационной компании и часто появлялся «в ящике»), сотрудник пресс-службы областной администрации (его нынешнее место работы). Странно, что не испугались гнева своего главного шефа – главы областного Минздрава г-на Карпунова… но тот, по словам близких Ромы, вообще не принимает особого участия в его судьбе. А ведь, вроде, в одном здании работают, на брифингах встречаются.

Но шанс у Романа есть! Это поняла бывшая начальница журналиста по работе в Агентстве печати и СМИ Наталья Еремина и начала действовать, подняв все имеющиеся связи. Сейчас идут переговоры с израильскими онкологами (полный врачебный цикл), а также с профессором из Санкт-Петербурга, который предлагает прогрессивный медикаментозный курс. Возможна повторная химиотерапия и в Архангельске, но уже с новейшими препаратами.

Увы, всё это стоит немалых денег, родные Ромы ждут полной финансовой раскладки из Израиля и Питера. Денег, которое собрало по кругу местное журналистское сообщество (не самое богатое), может не хватить.

Поэтому обращаемся ко всем, кто имеет сердце и возможность помочь. Номер карты VISA Полины Соколовой: 4276 0400 1000 8485 (СБЕРБАНК).

Сестра Романа Светлана открыла специальную карту Сбербанка, но номер счёта будет известен в начале следующей недели, о чем мы сообщим незамедлительно.

Время спасти Романа еще есть… но его совсем немного.  

15 февраль 19:38 | : Горячая тема / Будни

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