Депутат Госдумы оценил Северодвинск

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2017 году и заложил основы для системной работы по созданию комфортной городской среды на предстоящие пять лет. Ежегодно на эти цели федеральный бюджет будет выделять Архангельской области около150 миллионов рублей. По мнению депутата Госдумы Дмитрия Юркова, у Северодвинска есть все шансы на получение части этой суммы.

- И регион, и Северодвинск грамотно и своевременно реализовали задачи проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. Город корабелов имеет огромный потенциал для участия в таких федеральных проектах и успешно доказал это на деле, - заявил народный избранник.

Добавим, что в 2017 году в Северодвинске благоустроены 10 дворов, капитально отремонтирован фонтан на площади у железнодорожного вокзала, обустроена прогулочная зона вокруг озера Чаячье, а в парке культуры и отдыха появились новые тротуары и два декоративных моста.

В предварительном отборе общественных территорий для благоустройства в 2018 году приняло участие 68 тысяч 736 северодвинцев в возрасте старше 14 лет. Постоянные пункты приёма предложений были открыты в торговых и культурных центрах, а временные - в школах, колледжах и вузах.

По словам Дмитрия Юркова, комитет Государственной Думы по бюджету и налогам одобрил выделение 5 миллиардов рублей из федерального бюджета на обустройство российских малых городов с численность населения до 50 тысяч человек и исторических поселений.

- В федеральных деньгах и региональной поддержке у нас нуждаются Няндома, Плесецкий и Пинежский районы, а также исторические города Каргополь и Сольвычегодск, - отметил Дмитрий Юрков.

На фото: Дмитрий Юрков и заместитель главы Северодвинска по городскому хозяйству Олег Лобачев во дворе на улице Малая Кудьма, 8, благоустроенном по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)