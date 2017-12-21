"Ах, молодость!". Игорь Годзиш поздравляет студенчество с Татьяниным днем

Морозным днем 25 января вся Россия отмечает День студента. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Сегодня в Архангельске – университетском городе – тысячи молодых людей отмечают праздник студенчества.

- Дорогие архангельские студенты! Энергичные, образованные, инициативные люди, способные находить новые решения и отстаивать свою точку зрения, вы не только осваиваете различные области знания, но и активно участвуете в общественной жизни, занимаетесь творчеством, инновационной работой, воплощаете интересные проекты. Незабываемая студенческая пора подарит вам массу памятных событий, ярких впечатлений, интересных открытий, преданных друзей. Пусть весь опыт, накопленный вами за время учебы, станет базой для дальнейшей работы на благо ваших семей, города и страны! Здоровья вам, успешной учебы, уверенности в своих силах, достижений и побед! – говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)