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Алексей Алсуфьев и Игорь Скубенко проголосовали за объекты Северодвинска

Председатель областного правительства Алексей Алсуфьев и глава Северодвинска Игорь Скубенко посетили ЦУМ, где сегодня проходило голосование по объектам, которые город планирует благоустроить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

Алексей Алсуфьев рассказал журналистам, что уже проголосовал неделю назад в торговом центре «Сити» за сквер у часовни Александра Невского.

- Я выбрал это место, потому что это - исторический центр города, рядом находятся общеобразовательные и музыкальная школы, и это - привычная для горожан прогулочная зона. Я считаю, что там должна быть соответствующая атмосфера, чтобы люди могли провести свой досуг и получить хорошие впечатления, - рассказал председатель правительства Поморья.

На вопрос о том, сколько денег получит Северодвинск в рамках проекта, Алексей Алсуфьев ответил, что говорить об этом преждевременно.

- Меньше, чем в 2017 году, город точно не получит. Архангельская область вошла в десятку регионов, которые ОНФ отметил как лидеров в реализации этой программы, поэтому мы приложим все усилия, чтобы не только остаться в десятке, но и укрепить позиции региона, - подчеркнул он.

Игорь Скубенко напомнил представителям СМИ, что акция по выбору объектов комфортной городской среды проходит не только в Северодвинске, но и по всей России.

- Тем не менее, мы болеем именно за 14 наших объектов, представленных для голосования. Это пул общественных территорий, которые запланированы на весь период действия проекта вплоть до 2022 года, - пояснил он.

Глава города добавил, что жителям представлена возможность выбрать один конкретный объект, который Северодвинск сможет облагородить уже к концу 2018 года.  

- Я проголосовал за аллею молодёжи. Это центр города и место, где уже начата подготовка к благоустройству, например, обрезаны деревья. Там может получиться хорошая общегородская территория для отдыха молодёжи, мам с колясками и остальных горожан, - отметил Игорь Скубенко.

Он подчеркнул, что город уже объявил конкурс дизайн-проектов общественных территорий и все желающие могут представить свои работы.

- То, что я проголосовал за конкретный объект, не значит, что все должны следовать именно моему примеру. Каждый горожанин старше 14 лет может прийти в места для голосования и сделать свой личный выбор. Я бы очень хотел, чтобы город преобразился! Считаю, что каждая из 14 территорий заслуживает внимания если не в этом, то в следующие годы, и мы вместе с областью будем участвовать в реализации этого важного и нужного жителям проекта, - заключил Игорь Скубенко.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)  

20 январь 20:12 | : Будни

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