Как воевали аэросани на Русском Севере

Общественник и краевед Владимир Станулевич:

Малоизвестный род войск Великой Отечественной!

В годы Великой войны соломбальская "Красная кузница" произвела 217 боевых и транспортных аэросаней. Котласское военное аэросанное училище в Коряжме подготовило с сентября 1941 по июнь 1943 года экипажи 50 аэросанных батальонов. Всего на всех фронтах воевали 70 аэросанных батальонов. В каждом батальоне - около 100 человек и 43 аэросани.

Чем занимались аэросани на фронте - их дорогами были реки, озера, болота и тундра. Разведка, охват флангов проивника и высадка десантов, буксировка орудий и пулеметов, эвакуация раненных, патрулирование. Они действовали на карельских озерах, Ладоге, Ильмене. Весной аэросани сдавались на склады, а экипажи ехали на повышение боевой подготовки в училища.

Уровень подготовки был настолько высок, что потери в составе и технике среди аэросанных батальонов были около 3% убитыми и 3% раненными. Осенью 1943, когда фронт ушел в Европу где климат был теплее, экипажи пересажены на легкие танки, а в 1944 - на САУ-76, а Котласское училище стало готовить танкистов.

Почему у нас ничего не говорится об этом "северном" роде войск - непонятно.

В Соломбале и Коряжме можно было бы увековечить память этих "неизвестных батальонов" Великой Отечественной.