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ТОП-100 самых чистых городов России. Чем Архангельск отличается от Грозного?

По данным риэлторского сайта Domofond.ru (покупка, продажа и аренда недвижимости), Архангельск вошел в список ста самых чистых городов России. Правда, под номером 97 и среди самых крупных по населению городов Российской Федерации.

Оценки по 10-балльной шкале выставляли сами горожане, отвечая на сакраментальный вопрос - своевременно ли в вашем районе убирается мусор.

Самыми чистыми городами признаны Грозный, Нижневартовск и Армавир. Самым грязным оказалась Махачкала с оценкой 4.1 (у Архангельска 4.5).

Ну, а в среднем опрошенные оценили чистоту городов на 5,7 балла из 10 возможных, что на 0,5 балла ниже аналогичного показателя прошлого года.

Стоит отметить, что наблюдатели на вопрос нашей редакции – хотят ли они переехать на постоянное место жительства в самый чистый город России – вытаращивали глаза и начинали мелко креститься…

 

06 октябрь 13:47 | : Будни

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