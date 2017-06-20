Роман ЗАРИПОВ: "Вы помогаете нам жить и радоваться". Поздравление с Днем пожилого человека

Уважаемые ветераны!
Дорогие маймаксанцы!
Примите самые искренние поздравления с Днем пожилого человека!
Это особый праздник, наполненный любовью и милосердием, призванный напомнить всем о неразрывной связи поколений. В этот день мы еще раз говорим вам спасибо за честный труд, за воспитание детей и внуков, за то, что вы рядом.
Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Вы помогаете нам жить и радоваться жизни, учите нас оптимизму и упорству. Многие из вас, несмотря на годы, сохраняют активную жизненную позицию, по-прежнему молоды душой. Вы продолжаете работать на производстве и в общественных организациях, принимаете участие в воспитании подрастающего поколения.
Огромное вам за это спасибо!
Дорогие ветераны!
Я от всей души желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни, любви и внимания близких!
Роман ЗАРИПОВ,
депутат Архангельской городской Думы