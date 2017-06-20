Роман ЗАРИПОВ: "Вы помогаете нам жить и радоваться". Поздравление с Днем пожилого человека

Уважаемые ветераны!

Дорогие маймаксанцы!

Примите самые искренние поздравления с Днем пожилого человека!

Это особый праздник, наполненный любовью и милосердием, призванный напомнить всем о неразрывной связи поколений. В этот день мы еще раз говорим вам спасибо за честный труд, за воспитание детей и внуков, за то, что вы рядом.

Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Вы помогаете нам жить и радоваться жизни, учите нас оптимизму и упорству. Многие из вас, несмотря на годы, сохраняют активную жизненную позицию, по-прежнему молоды душой. Вы продолжаете работать на производстве и в общественных организациях, принимаете участие в воспитании подрастающего поколения.

Огромное вам за это спасибо!

Дорогие ветераны!

Я от всей души желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни, любви и внимания близких!

Роман ЗАРИПОВ,

депутат Архангельской городской Думы