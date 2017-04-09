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Архангельск: Осторожно - тополиный пух

Группа "Жесть в Архангельске" (социальная сеть ВКонтакте):


В Архангельске установилась теплая погода. Городской центр гражданской защиты напоминает: тополиный пух нельзя поджигать, самый безопасный способ борьбы с ним – полить его водой, смести и унести в мусорный контейнер.

Любая неосторожность с огнём (небрежно брошенный окурок или спичка, разведённый костёр, шалость детей с огнём) приводит к возгоранию.

Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности поможет предотвратить пожар. Места скопления пуха, особенно у деревянных построек, нужно регулярно очищать, не позволять детям и подросткам его поджигать; на предприятиях и в учреждениях следует установить контроль за режимом курения, категорически запретить разведение костров и сжигание мусора, тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ, провести дополнительные противопожарные инструктажи; установить на территории бочки с водой, щиты с набором первичных средств пожаротушения; пресекать любые игры подростков и детей, связанных с поджиганием пуха.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01»,

по МОБИЛЬНОМУ «101»,

или в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ «112».
P.S. Впрочем, часть наблюдателей надеется, что в этом году тополиные почки померзли во время аномальных холодов мая-июня.
11 июль 14:04 | : Будни / Происшествия

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