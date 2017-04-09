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Михаил Гмырин: "Эту спортплощадку ждут жители микрорайона"

Вчера, 10 июля, начались работы по заливке верхнего слоя покрытия многофункциональной спортивной площадки на ул. Юбилейной, 5 МАСОУ «Строитель» (бывший ФОК «Планета»). С проверкой на объекте побывал мэр Северодвинска Михаил Гмырин.

Уже завезено 300 мешков специальной крошки, 12 бочек клея и другой необходимый материал и оборудование.

Площадка предназначена для игры в волейбол, мини-футбол, баскетбол, теннис. Стоимость контракта 1 млн 390 тыс. рублей.

- Предусмотрено ли контрактом нанесение разметки? - задал вопрос Михаил Гмырин.

- Да, конечно. Кроме того, на сэкономленные деньги будет смонтировано новое освещение, установлены скамейки, - рассказал директор «Строителя» Владимир Рудаков.

По условиям контракта работы должны быть завершены 4 августа. Михаил Гмырин поставил задачу использовать каждый день благоприятной погоды:

- Эту спортивную площадку ждут жители микрорайона.

(по материалам пресс-службы мэрии Северодвинска)

 

11 июль 11:59 | : Будни

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