Михаил Гмырин: "Эту спортплощадку ждут жители микрорайона"

Вчера, 10 июля, начались работы по заливке верхнего слоя покрытия многофункциональной спортивной площадки на ул. Юбилейной, 5 МАСОУ «Строитель» (бывший ФОК «Планета»). С проверкой на объекте побывал мэр Северодвинска Михаил Гмырин.
Уже завезено 300 мешков специальной крошки, 12 бочек клея и другой необходимый материал и оборудование.
Площадка предназначена для игры в волейбол, мини-футбол, баскетбол, теннис. Стоимость контракта 1 млн 390 тыс. рублей.
- Предусмотрено ли контрактом нанесение разметки? - задал вопрос Михаил Гмырин.
- Да, конечно. Кроме того, на сэкономленные деньги будет смонтировано новое освещение, установлены скамейки, - рассказал директор «Строителя» Владимир Рудаков.
По условиям контракта работы должны быть завершены 4 августа. Михаил Гмырин поставил задачу использовать каждый день благоприятной погоды:
- Эту спортивную площадку ждут жители микрорайона.
(по материалам пресс-службы мэрии Северодвинска)