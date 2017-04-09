 В Кенозерье закончилась "Заповедная смена"

25 юных представителей Москвы, Тывы и Краснодарского края в рамках образовательной экспедиции «Архангельская область: от космодрома до Кенозера» посетили стартовые площадки Плесецка и познакомились с культурным и природным наследием Кенозерского национального парка. Данное путешествие состоялось благодаря эколого-просветительскому проекту En+ Group «Заповедная смена». Инициатива включена в список мероприятий министерства природных ресурсов и экологии РФ и приурочена к празднованию 100-летия заповедной системы России.
2 июля молодежь посетила космодром «Плесецк», где приняла участие в образовательном квесте и побывали на двух стартовых площадках аэрокосмического комплекса. В этот же день школьники прибыли в кенозерскую деревню Вершинино, где их ждали обширные экскурсионная и образовательные программы.
«Участники экспедиции должны были познакомиться с новой для них территорией, новым культурным ландшафтом. Наша задача заключалась не только в том, чтобы продемонстрировать красоту Кенозерья, но и погрузить школьников в его атмосферу, дать им почувствовать жизнь деревенского жителя. Мы хотели, чтобы дети прониклись нашей целью – сохранением Северной деревни», - пояснила цель экспедиции Анастасия Иванова, начальник отдела развития туризма Парка
В деревне молодых экологов с обзорной экскурсией «Село раскинулось узорно» ждали ученики Школы юного экскурсовода. В ходе прогулки по окрестностям деревни участники смены посетили «Амбарный ряд», мастерскую кузнеца и гончарную мастерскую, полюбовались на Кенозерские «небеса» в Никольской часовне XVIII века.
Во время экскурсии на теплоходе по южной акватории Кенозера школьники посетили часовню во имя священномученика Власия на острове Медвежий, часовню во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в деревне Зехново и самую маленькую в России часовню-крест Успения Божией Матери в деревне Тырышкино.
В последующие дни участники смены посещали экологические тропы, мастер-классы по традиционным ремеслам, путешествовали на весельных лодках по системе озер и каналов, встречались со своими сверстниками из Литвы.
Самым ярким событием экспедиции стало празднование дня Ивана Купала в старинной деревне Масельга. Иванов день принадлежит к числу самых почитаемых и важных праздников Кенозерья в году. Он ежегодно объединяет народных мастеров, музыкантов, местных жителей и гостей заповедной территории. Гости смены научились плести венки, попробовали себя в старинных ремёслах, поучаствовали в молодежных забавах и игрищах у костра, попели старинные северные песни. Мистики и старорусского очарования празднику добавили традиционные купальские гадания и спуск огненного колеса в реку.
Одним из финальных мероприятий смены стала защита дневников экспедиции, которые юные экологи вели на протяжении своего пребывания в Архангельской области. Завершилась же смена экоквестом, в ходе которого школьников ждали задания на командообразование и тест на знание Кенозерья.
«Экологическое самообразование и самовоспитание становится хорошей приметой нашего времени, своеобразным новым трендом для общества. Уверен, что участие в “Заповедной смене” в Кенозерье помогло юным любителям природы закрепить теоретические знания на практике, внести личный вклад в решение экологических проблем, почувствовать себя рачительными и заботливыми хозяевами своей страны», -отметил Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ.
Кроме того, по мнению Сергея Ефимовича, реализация подобных проектов демонстрирует огромный просветительский потенциал заповедных территорий и масштабность проводимой ими эколого-просветительской работы. Министр отдельно подчеркнул, что «национальные парки - мощный ресурс для развития экологической культуры населения».
Директор Кенозерского национального парка Елена Шатковская, комментируя итоги «Заповедной смены» выразила уверенность, что красота природы и культурное наследие Русского Севера не оставили детей равнодушными.
«Мы рады, что Кенозерский национальный парк стал одной из эколого-образовательных площадок проекта “Заповедная смена”. Гости Кенозерья прониклись мирным и спокойным укладом деревенской жизни, ощутили всю красоту и гармонию заповедной территории, обрели новые знания.
Мы уверены, что молодежь, вдохновленная местной природой, с еще большим вниманием и рвением будет следить за сохранением хрупкого равновесия между человеком и природой», - рассказала Елена Шатковская.