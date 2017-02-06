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Ледоход добрался до Архангельска

Голова ледохода, пусть и с остановками, всё-таки добралась до Архангельска, об этом сегодня пишет издание Регион29.

Ледоход подошёл к Архангельску из рукава Северной Двины под названием Орлиха. По данным на 16:00, ещё сохранялся затор в районе Чёрного Яра и Ершовки. От Боброво до Косково оставался ледостав, а ниже — затор и сильное торошение, сообщило Северное УГМС. Были проблемы ещё на нескольких участках. Зато речки Богоявленка и Быстрокурка очистились ото льда. 

По прогнозам, уровень воды на Соломбальском посту вечером 4 мая и утром 5 мая будет составлять от 140 до 170 сантиметров.

(фото Артема Келарева)

05 май 12:04 | : Будни

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