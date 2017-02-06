Ледоход добрался до Архангельска

Голова ледохода, пусть и с остановками, всё-таки добралась до Архангельска, об этом сегодня пишет издание Регион29.
Ледоход подошёл к Архангельску из рукава Северной Двины под названием Орлиха. По данным на 16:00, ещё сохранялся затор в районе Чёрного Яра и Ершовки. От Боброво до Косково оставался ледостав, а ниже — затор и сильное торошение, сообщило Северное УГМС. Были проблемы ещё на нескольких участках. Зато речки Богоявленка и Быстрокурка очистились ото льда.
По прогнозам, уровень воды на Соломбальском посту вечером 4 мая и утром 5 мая будет составлять от 140 до 170 сантиметров.
(фото Артема Келарева)