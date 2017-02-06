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В эти дни. Мэр Северодвинска встретился с ветеранами

Мэр Северодвинска Михаил Гмырин в эти предпраздничные дни встречается с ветеранами Великой Отечественной войны.

Одним из первых поздравления с Днём Победы от главы города принял Корнил Иванович Румянцев. С 1942 года он воевал в 99-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, участвовал во многих крупных операциях Великой Отечественной. Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены» и другими. 8 мая 2010 года Корнил Иванович участвовал в торжественной церемонии зажжения Вечного Огня в Северодвинске.

Этот год 92-летний ветеран уже практически не выходит из дома: подводит здоровье. Поэтому Михаил Гмырин приехал к Корнилу Ивановичу в гости с букетом цветов и тортом к чаю. Чтобы прогулки на воздухе стали возможны, администрация города обеспечила ветерана коляской.

- Спасибо за внимание, которое вы оказываете! - поблагодарил Корнил Иванович.

Недавно 90-летие отметил участник Великой Отечественной войны Николай Васильевич Кирейчев. Он был призван в армию в 1944 году, служил в Днепровской флотилии на эскадренных миноносцах. После войны был ответственным сдатчиком подводных лодок на Севмаше.

Николай Васильевич бодр и жизнерадостен: сегодня он встречается с учениками школы № 20, завтра идёт в детский сад.

- Со мной будет баянист. Обязательно споём, а может, и спляшем, - шутит ветеран.

Михаил Гмырин поздравил Николая Васильевича на концерте в Детской музыкальной школе № 3, который специально подготовили педагоги и учащиеся для ветеранов.

- Благодаря таким людям, как Николай Васильевич, мы победили и живём в независимой стране. Пусть эти часы отсчитывают вам ещё много дней и лет, - сделал подарок Михаил Гмырин.

Учащиеся ДМШ № 3 и лицея № 17 исполнили любимые композиции. Не остался в долгу и Николай Васильевич, прочитав всем стихотворение «Ветераны, наденьте ордена!».

(по материалам пресс-службы северодвинской мэрии)

05 май 11:37 | : Будни

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