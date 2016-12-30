Дорогая Оля!

Сегодня свой День рождения отмечает руководитель фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Ольга ОСИЦЫНА.
Дорогая Ольга Сергеевна!
Примите наши самые искренние поздравления с Днем Вашего Рождения!
Вы являетесь безусловным лидером Архангельского регионального отделения ЛДПР, региональным политиком, которого знают и уважают. Своей твердостью и упорством в отстаивании интересов жителей Архангельской области Вы снискали заслуженный авторитет среди однопартийцев, депутатов и руководителей всех уровней власти.
Активная общественная и политическая работа не мешает Вам оставаться красивой женщиной, любящей матерью! Ваша чуткость, умение сострадать и готовность помогать всем нуждающимся – пример для всех нас!
Желаем Вам успехов и новых свершений в политической и общественной деятельности! Пусть невзгоды и неприятности обходят Вас стороной! Пусть Ваш дом всегда будет полной чашей! Счастья Вам, любви и благополучия, добра всем Вашим родным и близким!
Архангельское региональное отделение ЛДПР и депутаты фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов
P.S. Редакция ИА RUSNORD присоединяется ко всем добрым словам, сказанным в адрес именинницы. Интервью с Ольгой Осицыной читайте здесь: http://rusnord.ru/politic/37649-olga-osicyna-ya-ko-vsemu-otnoshus-serezno-iz-serii-lica-regionalnoy-politiki.html