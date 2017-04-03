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Наши главные герои. Мэр Северодвинска Михаил Гмырин встретился с городскими ветеранами

Мэр Северодвинска Михаил Гмырин встретился с председателями крупнейших ветеранских организаций. Одной из основных тем стала подготовка к празднику Великой Победы.

На встрече присутствовали руководители городского совета ветеранов, совета ветеранов ПО «Севмаш», ЦС «Звёздочка», СПО «Арктика», стройки.

Участники обсудили реализацию раннее высказанных предложений, организаторы праздничных мероприятий постарались максимально их учесть.

- В оставшиеся перед праздниками дни необходимо посетить одиноких, и тех, кто болеет, - подчеркнул Михаил Гмырин.

- Администрация Северодвинска и лично Михаил Аркадьевич постоянно заботятся об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла. Это говорит о том, что никто не забыт. Очень похвально, что нашлись средства на оказание материальной помощи, - отметил председатель совета ветеранов ЦС «Звёздочка» Иван Зинюк.

На встрече ветеранам подробно рассказали обо всех мероприятиях, посвящённых Дню Победы. Они уже стартовали в учреждениях культуры, например, в Доме молодёжи «Строитель» организован бесплатный просмотр фильмов.

- Вовремя до нас довели программу мероприятий, теперь мы можем свести в единый план совместно с нашим предприятием, - рассказал председатель совета ветеранов СПО «Арктика» Ефим Китаин. - В праздничные дни в городе пройдет множество событий на любой вкус и для разного возраста.

Михаил Гмырин познакомил ветеранов с новым справочником, в котором содержатся ответы на наиболее часто возникающие юридические вопросы. Он поможет разобраться в самых разных жизненных ситуациях. Издание подготовлено по просьбе городского совета ветеранов, высказанной в 2016 году. Часть тиража справочника будет направлена в объединения ветеранов.

Руководители ветеранских организаций Севмаша, «Звёздочки», «Арктики» и стройки предложили Михаилу Гмырину подать заявку на конкурс для выдвижения на пост главы Северодвинска. Ранее с этим же предложением к мэру обратился и городской совет ветеранов.

(по материалам пресс-службы северодвинской мэрии)

 

25 апрель 13:44 | : Будни

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