Мэр Северодвинска поздравил "Арктику"

Мэр Северодвинска Михаил Гмырин поздравил коллектив СПО «Арктика», который возглавляет Пётр Потего, с 65-летием со дня образования предприятия.
- «Арктику» по праву можно назвать одним из градообразующих предприятий города. Вся её история неразрывно связана с флотом. Совместно с Севмашем и «Звёздочкой» она успешно решает поставленные государством задачи по строительству и ремонту кораблей и судов, выполняя электромонтаж и пусконаладку энергетических комплексов и систем вооружения.
Сегодня «Арктика» - это многопрофильный производственный комплекс, оснащённый самой современной приборно-технологической базой, системой контроля качества. Здесь осваиваются и новые виды деятельности.
Коллектив предприятия всегда отличали высочайшая квалификация и профессиональное мастерство, что постоянно отмечается государственными наградами.
«Арктика» участвует в развитии Северодвинска, общественной жизни города. Ярким примером может служить построенный физкультурно-оздоровительный комплекс, где могут заниматься спортом северодвинцы всех возрастов.
Желаю Вам, Пётр Иванович, и всему коллективу предприятия дальнейших успехов в выполнении государственной производственной программы, укреплении обороноспособности нашей страны. Работникам и ветеранам «Арктики» - добра, здоровья и семейного благополучия! - поздравил Михаил Гмырин.
Почётными грамотами администрации Северодвинска награждены инженер по наладке и испытаниям производства спецтехники Алексей Кривослицкий и заместитель начальника отдела производства спецтехники Евгений Портыко. Благодарственные письма получили старший мастер участка производства спецтехники Павел Кузнецов и инженер по наладке и испытаниям спецтехники Дмитрий Чуркин.
(по материалам сайта северодвинской мэрии)