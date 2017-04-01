На сессии Архангельского областного Собрания: Ходить ли Игорю Орлову с орденом?

На сегодняшнюю сессию Архангельского областного Собрания депутатов вынесен вопрос о ходатайстве по награждению губернатора Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».
Мотивация – «за эффективную государственную и общественную деятельность и значительный вклад в социально-экономическое развитие региона».
Инициатор – фракция «Единой России».
Депутаты от других фракций задают в соцсетях вопрос – как им голосовать по этому вопросу. Присутствуют разные мнения…
Мнение редакции ИА RUSNORD: А что тут думать? Наш губернатор – и без ордена… непорядок.