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На сессии Архангельского областного Собрания: Ходить ли Игорю Орлову с орденом?

На сегодняшнюю сессию Архангельского областного Собрания депутатов вынесен вопрос о ходатайстве по награждению губернатора Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».

Мотивация – «за эффективную государственную и общественную деятельность и значительный вклад в социально-экономическое развитие региона».

Инициатор – фракция «Единой России».

Депутаты от других фракций задают в соцсетях вопрос – как им голосовать по этому вопросу. Присутствуют разные мнения…

Мнение редакции ИА RUSNORD: А что тут думать? Наш губернатор – и без ордена… непорядок.

На сессии Архангельского областного Собрания: Ходить ли Игорю Орлову с орденом?

19 апрель 09:31 | : Будни

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