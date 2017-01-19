Архангельск уберут от зимней грязи

Архангельск готовят к масштабной уборке от мусора, появившегося на поверхности после схода снега.
Все городские округа готовы к проведению двухмесячника: закуплен необходимый инвентарь и привлечены управляющие компании, организации всех форм собственности, проинформировано население.
Как сообщил глава Маймаксанского округа Андрей Хиле, с представителями УК и ТСЖ были проведены организационные собрания, на которых был определен ход работы.
По словам главы Северного округа Веры Пономаревой, в администрации готовы выдать мешки и инвентарь горожанам, которые изъявят желание принять участие в уборке своего двора.
Для проведения повсеместной периодической уборки установлен единый санитарный день – пятница.
МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» поручено обеспечить прием, размещение мусора и бытовых отходов на городском полигоне ТБО от организаций, участвующих в проведении двухмесячника.
(по материалам сайта мэрии Архангельска)