Вдарим по сосулькам! Мэрия Архангельска прислушилась к "Вольному делу"

Вчера участники Ассоциации «Вольное дело» весь день писали о сосульках, угрожающе висящих над головами прохожих.
И вот реакция от мэрии областной столицы:
Как сообщил начальник оперативно-информационного отдела департамента городского хозяйства Станислав Фомченко, сегодня в Архангельске наблюдается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, возможен снег, метель. Особое внимание в таких погодных условиях необходимо уделять своевременной очистке крыш домов от снега и наледи, сосулек. По информации глав администраций округов, эта работа ведется с управляющими компаниями в еженедельном режиме.
Кроме того, заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин поставил перед предприятиями «АГСУМ» и «Аркомхоз» задачу усилить работу по очистке от снега тротуаров.
- В первоочередном порядке нужно обратить внимание на тротуары в районе крупных организаций, предприятий, по которым горожане массово идут на работу. Направляйте технику в эти места пораньше с утра, чтобы к началу рабочего дня обеспечить комфорт для пешеходов, - подчеркнул Виталий Акишин, обращаясь к руководителям предприятий.
(фото с http://arhcity.ru )