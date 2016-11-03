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Сосули, которые нам угрожают. Это Архангельск, детка!

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина:

Начинаем рабочую неделю...

ЧТО С СОСУЛЯМИ? ВИСЯТ?

Мне пишут:
- Елена Николаевна, здравствуйте! Все время Вас читаю, часто пишете про проблемы ЖКХ. Начались оттепели, такая жуть творится - сосульки с каждой крыши свисают. Обратите, пожалуйста, на это внимание в Вашем блоге! Спасибо Вам за вашу работу.

Это иллюстрация к очередному тренду Архангельска: "Жалуйтесь!!! Не звоните, а пишите, пишите и пишите в прокуратуру и инспекцию".

Архангельск, детка!

13 февраль 10:24 | : Будни

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