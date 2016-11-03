С шутками и прибаутками вручали архангелогородцам ключи от новых квартир

Повезло очередникам, которые попали под программу расселения ветхого и аварийного жилья – ключи от новосторойки на Московском 54им вручал сам мэр Игорь Годзиш.
Творческий коллектив Ломоносовского дворца культуры постарался сделать праздник новоселья по-настоящему запоминающимся: артисты разыграли сцену прощания с печкой, которую больше не нужно будет топить, а напутственные слова в стихах новоселам сказал символ наступившего года.
Глава Архангельска Игорь Годзиш поздравил жителей города, которые в рамках реализации третьего этапа программы переселения получили жилье в перспективном, активно развивающемся округе Майская горка.
- Хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия, чтобы программа работала, и люди получали новое жилье. Работники строительной компании «Архангельскгражданреконструкция» подошли к этой значимой для города задаче ответственно, поэтому и сам дом, и квартиры наверняка порадуют своих жильцов. От души желаю, чтобы жизнь здесь стала для вас счастливой, дружной и комфортной, - пожелал собравшимся на церемонию горожанам Игорь Годзиш.
Вместе с одним из новоселов – Владимиром Пермиловским - градоначальник осмотрел квартиру: планировка, качество ремонта, оборудование современными радиаторами и сантехникой – все в ней вызывает положительное впечатление.
- Я с 1981 года стоял на очереди на жилье. Последнее время наша семья вообще жила в маневренном фонде, поэтому сегодня для нас настоящий праздник. Вместе с детьми и внуками планирую переезжать сюда как можно скорее. Полученной квартирой я очень доволен,- рассказал Владимир Пермиловский.
Всего в новом доме квартиры получит 108 семей. Но на этом программа не заканчивается: на пр. Ленинградский сдаются 4 дома, а на пр. Московский строится 5 домов, предназначенных для переселения горожан из аварийного жилья.
(по материалам сайта мэрии Архангельска)