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Не отходя от кассы. В Архангельске открылась первая мини-почта

По словам министра связи и информационных технологий Архангельской области Николая Родичева, важно, что Почта России находит средства для расширения возможностей предоставления сервиса своим клиентам.

По мнению и.о. заместителя главы Архангельска–руководителя аппарата Николая Евменова, оснащение объектов торговли сервисными зонами, в которых горожане могут получить различные услуги, в том числе и почтовые, - важная составляющая бизнеса, который все чаще демонстрирует свою социальную позицию.

- Такие мини-отделения предоставляют комфортный формат получения услуг Почты России в шаговой доступности и с минимальным временем ожидания. Расположение в торговом центре гарантирует более продолжительный режим работы, что удобно для занятых работающих горожан, которые по пути домой могут, заехав в магазин, отправить или получить корреспонденцию, осуществить платежи, - подчеркнул Николай Евменов.

Отделение формата мини – это универсальное почтовое отделение с определённым удобным набором услуг. Новому ОПС присвоен индекс 163024, оно будет ежедневно, без выходных, предоставлять посетителям торгового центра широкий спектр наиболее востребованных услуг Почты России.

- Здесь горожанам предоставляются такие услуги как пересылка письменной корреспонденции, «отправлений 1 класса» и экспресс-отправлений, прием платежей, подписка на любимые издания. Также в новом мини-отделении клиенты могут приобрести лотерейные билеты, марки, открытки, конверты и карты экспресс-оплаты, - пояснил директор архангельского филиала Почты России Григорий Бедрин.

Новый почтовый мини-офис оснащён всем необходимым и отвечает современным техническим требованиям. Он выполнен в корпоративном стиле Почты России на основе оригинальных дизайнерских решений в соответствующей цветовой гамме с использованием современных технологий и материалов.

Пользоваться услугами отделения смогут порядка 38 тысяч жителей Октябрьского округа.

Адрес и часы работы мини-ОПС:

Архангельск, улица Гайдара, 52, 1-й этаж.

Понедельник – Пятница: с 10:00 до 21:00, перерыв с 12-30 до 13-00, с 16-30 до 17-00,

Суббота: с 10:00 до 20:00, перерыв с 13-30 до 14-30, 

Воскресенье: с 10:00 до 19:00, перерыв с 13-30 до 14-30.

Наблюдатели надеются, что после того вала нареканий, которого удостоилась «Почта России» в целом и её архангельские отделения в частности, новый вид услуг исправит реноме своей «большой мамки».

09 февраль 11:26 | : Будни

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